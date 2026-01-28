Marilou Berry en désaccord avec Josiane Balasko sur un sujet anodin

Marilou Berry affirme haut et fort avoir hérité du nez de sa mère, l’actrice et réalisatrice Josiane Balasko, et cette revendication a donné lieu à un échange amusant et révélateur lors d’une interview promotionnelle pour la pièce qu’elles jouent ensemble.

Connues pour leur complicité publique, Josiane Balasko et Marilou Berry sont régulièrement vues côte à côte, que ce soit sur scène ou dans les médias. Leur relation mère‑fille, souvent commentée par la presse people et culturelle, alterne moments de tendresse et traits d’humour ; le différend sur l’origine du nez de Marilou s’inscrit dans cette dynamique familière.

Lors de cette intervention médiatique, la discussion a été centrée sur les ressemblances physiques entre les deux femmes. Marilou Berry a affirmé sans hésiter qu’elle avait le nez de sa mère. Josiane Balasko, en réponse, a pris la plaisanterie au sérieux en niant la ressemblance et en lançant, sur le ton de l’humour, qu’elle s’était fait refaire le nez pour ne pas ressembler exactement à sa fille.

Un petit désaccord, beaucoup de complicité

L’échange, rapporté lors de la promotion de leur pièce commune, est resté sur le registre de la plaisanterie et de la franchise : aucune tension sérieuse n’a émergé et chacune est restée campée sur sa version sans élever la voix. Ce bref différend illustre le mode de communication entre les deux artistes, fondé sur la légèreté et la familiarité.

Au-delà de cette boutade sur une caractéristique physique, les interventions publiques de la mère et de la fille montrent un profond respect mutuel. Leurs apparitions communes, qu’elles soient artistiques ou médiatiques, soulignent un lien entretenu depuis longtemps et ponctué d’échanges francs et d’humour.

Marilou Berry, qui s’est imposée dans le paysage du cinéma français par son propre parcours professionnel, évoque parfois l’héritage culturel transmis par sa mère. Josiane Balasko, figure marquante du milieu, joue souvent de cette relation sur les plateaux et lors des promotions, alternant autodérision et complicité observable avec sa fille.

Le sujet du nez est revenu au cours d’une interview promotionnelle ; l’anecdote a été relayée dans les médias comme un exemple de la manière dont Josiane Balasko et Marilou Berry traitent publiquement leurs ressemblances et leurs différences, toujours sur un ton léger et complice.