Mali : le gouvernement autorise la construction de la mine d’or de Kobada

Le gouvernement malien a autorisé la construction de la mine d’or de Kobada, dans le sud‑ouest du pays, par décret adopté en Conseil des ministres le 28 janvier, validant le projet porté par Toubani Resources et la localisation du permis d’exploitation transféré à la société malienne Mines de Kobada SA conformément au Code minier de 2023 ; l’exploitation à ciel ouvert est programmée pour produire environ 162 000 onces d’or par an sur une durée de vie estimée à un peu plus de neuf ans, tandis que le démarrage des travaux reste conditionné à la sécurisation d’un financement supérieur à 200 millions de dollars et à la finalisation des démarches techniques et environnementales.

La décision gouvernementale met un terme à plusieurs années de procédures préalables, incluant évaluations techniques, études d’impact environnemental et démarches réglementaires. Le décret rendu public après le Conseil des ministres autorise le transfert du permis d’exploitation au bénéfice d’une entité de droit malien, une disposition inscrite dans la réforme du cadre légal minier adoptée en 2023 visant à encadrer et à sécuriser les projets extractifs sur le territoire national.

Les autorités ont rappelé que l’octroi est subordonné aux conditions prévues par la législation et aux normes environnementales applicables. Le projet nécessite en outre la mobilisation de capitaux pour sa phase de construction, et les promoteurs indiquent que le calendrier envisage un lancement des travaux à l’horizon 2026, sous réserve de la disponibilité des financements requis.

Détails techniques, participation de l’État et retombées économiques

Le plan d’exploitation décrit une mine à ciel ouvert, dont la production annuelle est estimée à environ 162 000 onces d’or, soit près de 4,5 tonnes par an selon les projections initiales évoquées par les porteurs du projet. La durée d’exploitation planifiée dépasse légèrement neuf ans, horizon sur lequel repose le chiffrage de la production et des recettes attendues.

Conformément à l’accord passé avec l’État malien, une participation publique pouvant atteindre 35 % du capital a été prévue, incluant une part gratuite au bénéfice des intérêts nationaux. Ce mécanisme vise à assurer une implication financière directe de l’État dans l’entreprise minière et à formaliser les droits de l’État dans l’exploitation des ressources aurifères du site.

Les promoteurs de Kobada estiment que la mine apportera des contributions significatives aux recettes publiques et à l’économie locale, notamment à travers des recettes fiscales, des emplois et des contrats d’approvisionnement locaux, sans que ces effets puissent se matérialiser avant la mise en place complète du financement et le lancement des travaux.

Le transfert du permis à Mines de Kobada SA, société de droit malien, s’inscrit dans le cadre du Code minier de 2023 et répond à l’objectif affiché d’accroître la participation nationale dans les projets extractifs. Le montant des investissements nécessaires pour la phase de construction est évalué à plus de 200 millions de dollars, et les promoteurs prévoient un début des travaux courant 2026