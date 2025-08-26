PAR PAYS
Macron : les accusations d'inaction sur l'antisémitisme du Premier ministre israélien «offensent la France entière»

Dans une lettre rendue publique mardi 26 août par Le Monde, Emmanuel Macron estime que les accusations d’inaction formulées par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à l’encontre de la France dans la lutte contre l’antisémitisme constituent « une offense pour la France tout entière ». Il qualifie ces accusations d’inacceptables et affirme que la lutte contre ce fléau « ne saurait être un sujet d’instrumentalisation ». Le président appelle également M. Netanyahu à mettre fin à ce qu’il décrit comme une « fuite en avant meurtrière et illégale » à Gaza, qui expose selon lui Israël « à l’indignité » et son peuple « à une impasse », et à cesser « l’illégale et injustifiable recolonisation de la Cisjordanie ».

