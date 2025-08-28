Macron fustige la «terreur» et la «barbarie» russes après les bombardements nocturnes en Ukraine

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé, jeudi 28 août, la « terreur » et la « barbarie » de la Russie après les bombardements nocturnes en Ukraine qui ont fait 14 morts à Kiev, condamnant « avec la plus grande fermeté ces attaques insensées d’une grande cruauté ». Sur X, il a écrit : « 629 missiles et drones en une nuit sur l’Ukraine : voilà la volonté de paix de la Russie. Terreur et barbarie. » Il a ajouté son « soutien total au peuple ukrainien » et exprimé sa « compassion profonde pour toutes les familles endeuillées ».