PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Macron fustige la «terreur» et la «barbarie» russes après les bombardements nocturnes en Ukraine

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Tariq Ramadan porte sa condamnation suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme

La Russie a lancé 629 drones et missiles lors d’une attaque nocturne, selon l’armée ukrainienne

Raids russes sur Kiev : 14 morts, dont trois enfants

Frappes sur Kiev : au moins trois morts et neuf blessés, selon les autorités

Chine : Kim Jong-un attendu au défilé militaire du 3 septembre à Pékin, selon un diplomate

Jeune meurtrier de Miguel Uribe condamné à sept ans en Colombie

Ukraine : puissantes explosions entendues à Kiev, selon un journaliste de l’AFP

États-Unis: le pape Léon XIV «profondément attristé» par la fusillade mortelle dans une église de Minneapolis

Bayrou prêt à négocier si l’effort est reconnu

L’Iran prévient que l’activation du mécanisme de sanctions affecterait sa coopération avec l’AIEA

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé, jeudi 28 août, la « terreur » et la « barbarie » de la Russie après les bombardements nocturnes en Ukraine qui ont fait 14 morts à Kiev, condamnant « avec la plus grande fermeté ces attaques insensées d’une grande cruauté ». Sur X, il a écrit : « 629 missiles et drones en une nuit sur l’Ukraine : voilà la volonté de paix de la Russie. Terreur et barbarie. » Il a ajouté son « soutien total au peuple ukrainien » et exprimé sa « compassion profonde pour toutes les familles endeuillées ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!