Macron : frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza «intolérables», Israël doit respecter le droit international

La frappe israélienne sur un hôpital à Gaza, qui a tué au moins vingt personnes, dont cinq journalistes, est «intolérable», a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron, appelant Israël à «respecter le droit international». «Les civils et les journalistes doivent être protégés en toute circonstance. Les médias doivent pouvoir exercer leur mission de façon libre et indépendante pour couvrir la réalité du conflit», a ajouté le chef de l’État sur X à l’issue d’un entretien téléphonique avec l’émir du Qatar, et il a martelé que «la réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement». L’Allemagne s’est également dite «choquée par la mort de journalistes, secouristes et civils» lors de ces frappes et, via le ministère des Affaires étrangères sur X, a exigé que «cette attaque fasse l’objet d’une enquête», appelant par ailleurs Israël à «autoriser immédiatement l’accès des médias étrangers indépendants et à assurer la protection des journalistes à Gaza».