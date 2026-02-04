Luc Besson et Sarah Saldmann ensemble à l’avant-première de Dracula à Los Angeles

Luc Besson et Sarah Saldmann se sont affichés ensemble lors de l’avant‑première à Los Angeles de Dracula, le film de Besson qui a déjà rencontré un large succès à l’international. L’événement, organisé le mardi 3 janvier 2026, a attiré un important dispositif médiatique et confirmé la présence du couple sur le tapis rouge, au moment où le long métrage s’apprête à être présenté au public américain.

Sorti le 30 juillet 2025, Dracula est présenté comme une relecture gothique signée Luc Besson. Le film, dans lequel Caleb Landry Jones incarne le prince Vladimir, figure parmi les plus gros succès à l’étranger de l’année, se classant comme le deuxième plus gros succès de l’année à l’étranger et attirant notamment davantage de spectateurs en Italie et en Russie qu’en France.

Aux avant‑premières et séances photo, le réalisateur et son invitée ont posé devant les photographes avec une certaine complicité. Sarah Saldmann, 34 ans, portait une robe blazer noire et tenait un sac Dior jaune et rouge sur lequel figurait l’inscription « Dracula by Bram Stoker ». Luc Besson arborait un costume bleu marine et une cravate grise. Les images de la soirée ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse people.

Sarah Saldmann à cœur ouvert sur son histoire avec Luc Besson

Dans un entretien accordé à Libération, l’avocate Sarah Saldmann a confirmé fréquenter Luc Besson depuis « un peu plus d’un an ». Elle y déclarait notamment : « Je n’ai jamais aimé un homme autant que lui« , formulation reprise par plusieurs médias au moment de l’officialisation médiatique de leur relation.

La différence d’âge entre les deux personnalités a été soulignée dans la presse : Sarah Saldmann a 34 ans et Luc Besson est, selon les mentions publiques, 32 ans son aîné. Leur présence conjointe à Los Angeles a été perçue comme une mise en lumière de ce couple, qui s’ajoute au parcours privé déjà bien documenté du cinéaste.

Le réalisateur a eu plusieurs relations médiatisées et des enfants nés de ces unions. De son mariage avec Anne Parillaud est née une fille, Juliette, en 1987 ; le couple s’est séparé en 1991. Il a ensuite été en couple avec Maïwenn, avec laquelle il a eu une fille, Shanna. D’autres histoires d’amour publiques ont suivi, notamment avec Milla Jovovich et Virginie Silla. Avec Virginie Silla, Luc Besson est père de Thalia (2001), Sateen (2003) et Mao (2005).