L’Ouganda annonce un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants

Le gouvernement ougandais a annoncé jeudi 21 août avoir conclu un accord avec Washington visant à accueillir des ressortissants de pays tiers susceptibles de ne pas obtenir l’asile aux États-Unis, nouveau volet d’une vaste initiative américaine de relocalisation des migrants présents sur son sol. « Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Ouganda et les États-Unis, un accord de coopération pour l’examen des demandes de protection a été conclu », a déclaré dans un communiqué Vincent Bagiire, secrétaire permanent du ministère ougandais des Affaires étrangères, précisant que les modalités restent à définir et qu’il s’agit d’un « arrangement temporaire ».