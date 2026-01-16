La suite après la publicité
Bénin

Lorient FC: Tosin Aiyegun indisponible 3 à 4 semaines

Touché aux ischio-jambiers lors du match du Bénin face à l’Égypte à la CAN 2025, l’attaquant béninois Tosin Aiyegun du FC Lorient sera indisponible pendant trois à quatre semaines, un coup dur confirmé par son entraîneur Olivier Pantaloni.

Romaric Déguénon
FOOTBALL
L'attaquant béninois Tosin Aiyegun
Coup d’arrêt pour Tosin Aiyegun. L’attaquant international béninois du FC Lorient va devoir observer une période de repos forcé après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Touché lors de la rencontre Bénin vs Égypte en huitième de finale, l’avant-centre des Merlus sera indisponible pendant trois à quatre semaines, a confirmé son entraîneur, Olivier Pantaloni, jeudi, en conférence de presse. Une absence qui devrait priver le club breton de l’un de ses éléments offensifs majeurs pendant près d’un mois.

Auteur d’une bonne compétition malgré l’élimination de son équipe, l’attaquant de 26 ans voit ainsi sa dynamique stoppée net au moment de retrouver son club. À Lorient, le staff médical a déjà mis en place un protocole de soins afin de permettre au joueur de revenir dans les meilleures conditions possibles. La priorité est désormais donnée à une récupération complète, sans prise de risque, avant une reprise progressive de la compétition.



