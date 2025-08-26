PAR PAYS
Lituanie : la sociale-démocrate Inga Ruginiene confirmée Première ministre

Par BENIN WEB TV
Le Parlement lituanien a confirmé mardi 26 août la sociale-démocrate Inga Ruginiene comme Première ministre, après la démission en juillet de l’ancien chef du gouvernement, partie liée à une enquête sur d’éventuels délits financiers, selon l’AFP. Ancienne dirigeante syndicale et ministre de la Sécurité sociale, Mme Ruginiene a déclaré devant les députés vouloir « me tenir à nouveau devant vous à la fin de mon mandat et de dire que nous avons pu accomplir ensemble un travail très important ». Elle dispose de quinze jours pour soumettre le programme de son gouvernement au vote du Parlement.

