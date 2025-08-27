L’Iran : retour des inspecteurs de l’AIEA, pas de reprise complète de la coopération

Le retour en Iran des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), annoncé par le directeur général Rafael Grossi, ne marque pas une reprise complète de la coopération nucléaire avec Téhéran, a déclaré mercredi 27 août le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, cité par la télévision d’État. «Aucun texte définitif n’a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l’AIEA et des échanges sont en cours», a-t-il déclaré, rappelant que l’Iran avait suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l’AIEA, après des frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.