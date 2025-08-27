PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

L’Iran : retour des inspecteurs de l’AIEA, pas de reprise complète de la coopération

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Naplouse : nouvelle opération israélienne en Cisjordanie

Le Kremlin s’oppose au déploiement de troupes européennes en Ukraine

L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

Record de chaleur: Tokyo enchaîne dix jours à 35°C et plus

Israël dit avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen

États-Unis: surtaxe douanière sur les produits indiens portée à 50%

Décès d’un streamer : Kick, plateforme australienne, s’engage à coopérer avec la France

États-Unis : le vaisseau de la mégafusée Starship réussit son amerrissage dans l’océan Indien

VOIR TOUS LES FLASHS

Le retour en Iran des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), annoncé par le directeur général Rafael Grossi, ne marque pas une reprise complète de la coopération nucléaire avec Téhéran, a déclaré mercredi 27 août le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, cité par la télévision d’État. «Aucun texte définitif n’a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l’AIEA et des échanges sont en cours», a-t-il déclaré, rappelant que l’Iran avait suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l’AIEA, après des frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!