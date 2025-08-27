L’Iran prévient que l’activation du mécanisme de sanctions affecterait sa coopération avec l’AIEA

L’Iran a averti, mercredi 27 août, que sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) serait compromise si le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne activaient le mécanisme de sanctions prévu par l’accord sur le nucléaire iranien de 2015. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré à la télévision d’État que, dans ce cas, «les échanges que nous avons entamés avec l’AIEA seront complètement affectés et s’arrêteront probablement», soulignant le risque d’une rupture des inspections et du dialogue autour du dossier nucléaire iranien.