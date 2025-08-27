PAR PAYS
L’Iran prévient que l’activation du mécanisme de sanctions affecterait sa coopération avec l’AIEA

États-Unis: le pape Léon XIV «profondément attristé» par la fusillade mortelle dans une église de Minneapolis

Bayrou prêt à négocier si l’effort est reconnu

Argentine : des projectiles visent le président Milei, exfiltré indemne

Israël exige le retrait du rapport appuyé par l’ONU sur la famine à Gaza

Naplouse : nouvelle opération israélienne en Cisjordanie

L’Iran : retour des inspecteurs de l’AIEA, pas de reprise complète de la coopération

Le Kremlin s’oppose au déploiement de troupes européennes en Ukraine

L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

L’Iran a averti, mercredi 27 août, que sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) serait compromise si le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne activaient le mécanisme de sanctions prévu par l’accord sur le nucléaire iranien de 2015. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré à la télévision d’État que, dans ce cas, «les échanges que nous avons entamés avec l’AIEA seront complètement affectés et s’arrêteront probablement», soulignant le risque d’une rupture des inspections et du dialogue autour du dossier nucléaire iranien.

