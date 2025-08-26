Liban : Washington sur le point d’approuver une prolongation d’un an de la Finul

Les États-Unis vont approuver l’extension pour un an du mandat des Casques bleus dans le sud du Liban, qui expire à la fin du mois d’août, a déclaré mardi 26 août l’émissaire américain Tom Barrack. Cette annonce intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a poursuivi lundi 25 août ses discussions sur l’avenir de la force de maintien de la paix des Nations unies dans le sud du Liban (Finul) : la prolongation d’un an souhaitée par Paris et Beyrouth s’était jusque-là heurtée à l’hostilité des États-Unis et d’Israël.