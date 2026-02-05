Les prix agricoles mondiaux devraient se stabiliser en 2026

Les marchés agricoles mondiaux semblent se diriger vers une phase de relative stabilisation en 2026, selon les projections récentes du Groupe de la Banque mondiale : l’indice des prix agricoles devrait baisser d’environ 2 %, alors que l’offre progresserait globalement au rythme de la demande, dans un contexte où persistent néanmoins des risques liés au climat, aux politiques économiques et à la conjoncture internationale.

Dans le détail des filières, les experts prévoient une stabilité générale des prix des produits alimentaires et des matières premières agricoles, tandis que les boissons — en particulier le café et le cacao — pourraient enregistrer une baisse d’environ 7 % du fait d’une offre plus abondante. Ce mouvement intervient après plusieurs années marquées par des déséquilibres provoqués par des chocs successifs sur les marchés de l’énergie, des engrais et des chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’environnement macroéconomique pèse également sur ces perspectives : la croissance mondiale est estimée à 2,6 % en 2026, contre 2,7 % en 2025. Ce léger tassement, qui s’inscrit dans un contexte de stocks relativement élevés et d’investissements soutenus — notamment dans les technologies d’intelligence artificielle — limite toutefois l’impact attendu sur la demande. Un ralentissement plus marqué affecterait en priorité les segments les plus cycliques, comme les huiles comestibles et la viande bovine.

Facteurs déterminants et canaux de transmission

La trajectoire du dollar américain reste un canal crucial : après une dépréciation d’environ 6 % au premier semestre 2025, la monnaie s’est stabilisée. Étant donné que la majorité des matières premières sont libellées en dollars, une devise plus faible tend à soutenir les prix à l’international, tandis qu’un raffermissement du dollar exercerait une pression baissière.

La politique monétaire, et en particulier l’évolution du taux directeur de la Réserve fédérale, joue un rôle central. Le taux est passé de 5,3 % en 2024 à 3,6 % fin 2025, créant un environnement financier plus accommodant qui peut encourager l’investissement et contenir le billet vert. Le calendrier et l’ampleur des futures décisions de la Fed resteront des éléments clés pour la formation des prix agricoles.

Les flux commerciaux montrent une sensibilité persistante aux tensions géopolitiques. En 2025, des frictions entre les États-Unis et la Chine ont perturbé les échanges mondiaux de soja avant un certain apaisement en fin d’année ; une nouvelle détérioration des relations commerciales pourrait à nouveau désorganiser les circuits d’approvisionnement et amplifier la volatilité des marchés.

Le risque climatique constitue une autre source majeure d’incertitude : les prévisions actuelles reposent sur l’hypothèse d’un épisode de La Niña faible et de courte durée. Si ce phénomène se révélait plus intense ou prolongé, des régions agricoles clés — telles que l’Argentine, le sud du Brésil et le golfe du Mexique — pourraient connaître des conditions plus chaudes et plus sèches, affectant la production de maïs, de blé et de soja.

Enfin, les coûts des intrants restent sous haute surveillance. Après une hausse des prix des engrais d’environ 18 % en 2025, une baisse d’environ 5 % est envisagée en 2026 à condition que la Chine maintienne l’assouplissement de ses restrictions à l’exportation ; une remontée des prix du gaz naturel ou un durcissement des politiques commerciales inverserait cette dynamique