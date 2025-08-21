Le Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPI

PAR PAYS
Le Sénégal a demandé aux autorités américaines de « retirer » les sanctions visant quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le procureur-adjoint sénégalais Mame Mandiaye Niang, selon un communiqué publié jeudi par le ministère des Affaires étrangères. Washington a annoncé mercredi 20 août de nouvelles sanctions contre la CPI, qu’il accuse de « politisation », ciblant notamment des magistrats impliqués dans des procédures sensibles.

Dakar juge ces mesures « une grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice », exprime sa « pleine solidarité » à Mame Mandiaye Niang et aux autres magistrats visés, et réaffirme son soutien indéfectible à la CPI. Les sanctions américaines visent la juge canadienne Kimberly Prost, le juge français Nicolas Guillou — impliqué dans le dossier du mandat d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu — ainsi que les procureurs adjoints Nazhat Shameem Khan (îles Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal).

