Le Kremlin s’oppose au déploiement de troupes européennes en Ukraine

Le mercredi 27 août, le Kremlin s’est dit « défavorable » à l’éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d’un accord de paix entre Russie et Ukraine, tout en laissant entendre qu’une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n’était pas à l’ordre du jour. Selon l’AFP, les efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’offensive russe lancée en 2022 se sont intensifiés ces dernières semaines, mais la perspective d’une paix durable reste lointaine en raison de désaccords profonds entre les parties.