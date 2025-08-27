PAR PAYS
Le Kremlin s’oppose au déploiement de troupes européennes en Ukraine

Naplouse : nouvelle opération israélienne en Cisjordanie

L’Iran : retour des inspecteurs de l’AIEA, pas de reprise complète de la coopération

L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

Record de chaleur: Tokyo enchaîne dix jours à 35°C et plus

Israël dit avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen

États-Unis: surtaxe douanière sur les produits indiens portée à 50%

Décès d’un streamer : Kick, plateforme australienne, s’engage à coopérer avec la France

États-Unis : le vaisseau de la mégafusée Starship réussit son amerrissage dans l’océan Indien

Le mercredi 27 août, le Kremlin s’est dit « défavorable » à l’éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d’un accord de paix entre Russie et Ukraine, tout en laissant entendre qu’une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n’était pas à l’ordre du jour. Selon l’AFP, les efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’offensive russe lancée en 2022 se sont intensifiés ces dernières semaines, mais la perspective d’une paix durable reste lointaine en raison de désaccords profonds entre les parties.

