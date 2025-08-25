La Norvège veut conserver 7,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine en 2026

Le gouvernement norvégien proposera de consacrer 85 milliards de couronnes (7,2 milliards d’euros) à l’aide à l’Ukraine pour l’année prochaine, soit le même montant que pour 2025, ont annoncé lundi 25 août les services du Premier ministre Jonas Gahr Støre, jour où ce dernier visitait Kiev. Si la proposition est adoptée par le Parlement, l’aide totale – civile et militaire – que la Norvège, l’un des principaux soutiens de l’Ukraine, entend fournir à Kiev pour la période 2023-2030 atteindra 275 milliards de couronnes (plus de 23 milliards d’euros), selon l’AFP.