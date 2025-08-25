PAR PAYS
La Norvège veut conserver 7,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine en 2026

Corée du Sud : le Parlement adopte une loi renforçant les droits des actionnaires minoritaires

Netanyahu propose un retrait progressif du Liban si le Hezbollah est désarmé

Ukraine : la Russie revendique la prise d’une nouvelle localité près de Dnipropetrovsk

Russie: Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparaîtra lundi

La Thaïlande achète quatre Gripen suédois, annonce Saab

Chikungunya : le vaccin Valneva suspendu aux États-Unis après de nouveaux effets indésirables

Ce lundi, Al-Jazeera annonce la mort d’un de ses journalistes à Gaza

Typhon Kajiki menace le Vietnam, dizaines de milliers évacuées

Cambodge : la déchéance de nationalité votée par le Parlement

Chine : Evergrande, géant immobilier déchu, radié de la Bourse de Hong Kong

Le gouvernement norvégien proposera de consacrer 85 milliards de couronnes (7,2 milliards d’euros) à l’aide à l’Ukraine pour l’année prochaine, soit le même montant que pour 2025, ont annoncé lundi 25 août les services du Premier ministre Jonas Gahr Støre, jour où ce dernier visitait Kiev. Si la proposition est adoptée par le Parlement, l’aide totale – civile et militaire – que la Norvège, l’un des principaux soutiens de l’Ukraine, entend fournir à Kiev pour la période 2023-2030 atteindra 275 milliards de couronnes (plus de 23 milliards d’euros), selon l’AFP.

