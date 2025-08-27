La mégafusée Starship d’Elon Musk reprend les airs après plusieurs revers

PAR PAYS
Starship, la plus grande fusée jamais construite et développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk pour des missions vers la Lune et Mars, a décollé du Texas mardi 26 août pour un nouveau vol d’essai. Le lanceur, haut de plus de 120 mètres, s’est arraché du sol peu après 18h30 locales (23h30 TU), selon une retransmission vidéo. Ce dixième vol d’essai intervient après trois tests en vol et un essai au sol ayant abouti à des explosions, une série de déconvenues techniques qui soulève des questions sur l’avancement réel des travaux de SpaceX.

