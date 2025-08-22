Kurdistan irakien : une figure de l’opposition arrêtée après des affrontements armés

Les forces de sécurité au Kurdistan d’Irak ont interpellé, vendredi 22 août, Lahur Sheikh Jangi, figure de l’opposition et cousin de la puissante famille Talabani, après plusieurs heures d’affrontements, a indiqué un responsable sécuritaire. Il s’agit de la deuxième arrestation d’un opposant à Souleimaniyeh en moins de deux semaines. Selon ce responsable, qui a requis l’anonymat en raison de la sensibilité du dossier, M. Jangi s’est rendu aux autorités tandis que son frère Bolad, blessé à la jambe, a également été arrêté.