Kurdistan irakien : une figure de l’opposition arrêtée après des affrontements armés

Thaïlande: l’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra acquitté pour lèse-majesté

Israël menace de détruire Gaza si le Hamas refuse ses conditions de paix

Un chef de Boko Haram abattu, selon l’armée nigérienne

Colombie: au moins cinq morts après l’explosion d’une voiture piégée près d’une base aérienne

Les États-Unis suspendent les visas pour chauffeurs routiers étrangers

Zelensky accuse Moscou de se dérober à l’organisation d’une rencontre avec Poutine

Vins européens visés par des droits américains : «La situation ne peut en rester là», dit la ministre de l’Agriculture

Colombie : six policiers tués dans des affrontements et par une attaque de drone du plus grand cartel de la drogue

États-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald Trump

Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Les forces de sécurité au Kurdistan d’Irak ont interpellé, vendredi 22 août, Lahur Sheikh Jangi, figure de l’opposition et cousin de la puissante famille Talabani, après plusieurs heures d’affrontements, a indiqué un responsable sécuritaire. Il s’agit de la deuxième arrestation d’un opposant à Souleimaniyeh en moins de deux semaines. Selon ce responsable, qui a requis l’anonymat en raison de la sensibilité du dossier, M. Jangi s’est rendu aux autorités tandis que son frère Bolad, blessé à la jambe, a également été arrêté.

