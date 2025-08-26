Kosovo : le président du Parlement élu six mois après le scrutin

PAR PAYS
Les députés kosovars ont élu mardi 26 août le président du Parlement, mettant ainsi fin à une impasse politique de six mois à la suite des élections législatives et ouvrant la voie à la formation d’un nouveau gouvernement. Réunis pour la 58e fois depuis le scrutin, les parlementaires ont porté Dimal Basha, candidat de Vetëvendosje (Autodétermination), la formation de l’actuel Premier ministre Albin Kurti au pouvoir depuis mars 2021, à la présidence de l’Assemblée, selon l’AFP. Cette désignation permet désormais à la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, de nommer un Premier ministre chargé de présenter son gouvernement au vote du Parlement.

