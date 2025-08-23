Kilmar Abrego Garcia, expulsé puis ramené aux États-Unis, libéré de prison

Kilmar Abrego Garcia, immigré salvadorien expulsé par erreur puis ramené aux États-Unis après des mois de recours judiciaires, a été libéré, ont annoncé vendredi ses avocats. Résidant dans le Maryland et marié à une Américaine, Kilmar Abrego Garcia est devenu un symbole des expulsions massives d’immigrés menées sous l’administration Donald Trump. Expulsé vers le Salvador en mars avec plus de 250 hommes, pour la plupart suspectés d’appartenance à un gang vénézuélien, il avait vu le gouvernement reconnaître une « erreur administrative » : son arrêté d’expulsion vers le Salvador avait en effet été définitivement annulé en 2019. Ramené aux États-Unis en juin, il a fait l’objet de poursuites dans le Tennessee pour aide au séjour illégal de migrants; un juge du Tennessee a ordonné le 23 juillet sa remise en liberté en attendant son procès, déjà fixé au 27 janvier 2026. Sa libération a été effective le vendredi 22 août, a déclaré son avocat Sean Hecker : « Aujourd’hui, Kilmar Abrego Garcia est libre. »