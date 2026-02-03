Judith Godrèche convoquée au tribunal après une plainte de Jacques Doillon

Judith Godrèche est convoquée le 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’une plainte en diffamation déposée par le réalisateur Jacques Doillon. La convocation intervient après des propos tenus par l’actrice sur son compte Instagram et vise une audience de procédure visant à organiser la suite judiciaire plutôt qu’à statuer sur le fond des allégations.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’audience annoncée pour le 19 février doit se tenir sous la forme d’une séance de procédure, précise le dossier. Dans ce cadre, le tribunal examinera le calendrier et les modalités de la procédure pénale qui pourrait suivre, et non la véracité des accusations évoquées sur les réseaux sociaux. Selon les éléments rendus publics, la mise en examen de Mme Godrèche dans ce type de dossier peut intervenir automatiquement lorsque la diffamation est invoquée, y compris avant toute instruction approfondie sur le contenu des propos, comme l’a relevé la radio RTL.

Sur Instagram, l’actrice a réagi à la plainte en se disant sereine et en affirmant son intention de se défendre devant la justice. Elle a également interprété cette action judiciaire comme un moyen de dissuasion à l’encontre des femmes qui dénoncent des violences sexuelles, exprimant sa volonté de ne pas se laisser intimider par la procédure engagée.

Contexte judiciaire et éléments cités dans la plainte

La plainte de Jacques Doillon porte sur un commentaire publié par Judith Godrèche le 21 février 2024, en réaction à un article. Dans ce message, l’actrice évoquait la manière dont le réalisateur travaillait avec des enfants acteurs, écrivant notamment que sa « spécialité » était de tourner avec des enfants « avec qui il couche ». L’avocate de M. Doillon a qualifié cette formulation de diffamatoire, estimant qu’elle portait atteinte à l’honneur et à la réputation du cinéaste.

Les éléments de fond liés aux relations entre Mme Godrèche et M. Doillon remontent à des faits allégués par l’actrice. Début 2024, elle avait déposé une plainte pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, concernant des faits qu’elle dit avoir subis à l’âge de 15 ans en marge du tournage du film La Fille de 15 ans (1989). Cette plainte n’a pas abouti à des poursuites en raison de la prescription, selon les communications autour du dossier.

Par ailleurs, d’autres plaintes visant des faits similaires ont été déposées par d’autres personnes, conduisant à l’ouverture d’investigations. Fin 2024, Jacques Doillon a été placé sous le statut judiciaire de témoin assisté dans le cadre de ces investigations, un statut qui implique des auditions par les enquêteurs sans constituer une mise en examen. M. Doillon, âgé de 81 ans, conteste l’ensemble des allégations et a choisi la voie judiciaire de la plainte en diffamation pour défendre sa réputation.

La convocation du 19 février 2026 vise à organiser la suite procédurale de cette plainte en diffamation et ne décidera pas du fond des accusations portées contre le réalisateur.