Journalistes tués à Gaza — Benyamin Netanyahu déplore un «accident tragique»

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a qualifié lundi 25 août d’« accident tragique » la frappe israélienne ayant touché l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, qui a fait au total 20 morts, dont cinq journalistes — plusieurs d’entre eux travaillant pour des médias internationaux. Dans un communiqué en anglais, Netanyahu a déclaré qu’« Israël regrette profondément l’accident tragique » et a souligné l’importance accordée au travail des journalistes, au personnel médical et à la protection des civils. Il a ajouté que les autorités militaires menaient une enquête approfondie et rappelé que « notre guerre est contre les terroristes du Hamas », affirmant que les objectifs légitimes d’Israël sont de vaincre le Hamas et de ramener les otages à la maison.

