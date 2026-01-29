Joséphine Berry, fille de Richard Berry, ressemble à sa mère actrice

Ce 29 janvier 2026, Joséphine Berry fête ses 34 ans. Née à Paris le 29 janvier 1992, l’actrice franco‑britannique grandit au carrefour du cinéma et de l’image, un univers familier où se côtoient tournages, création et regards d’artistes. Sa filiation avec Richard Berry est connue, mais c’est surtout la ressemblance physique et artistique avec sa mère, Jessica Forde, qui retient l’attention du public.

De l’enfance aux premiers pas à l’écran, Joséphine a évolué entre Paris et Londres, deux cultures qui ont façonné son parcours. Très tôt exposée aux plateaux et aux discussions de scénario, elle a accumulé des expériences devant la caméra qui lui ont servi de socle professionnel, tout en forgeant une identité propre distincte du seul statut de « fille de ».

Parmi ses apparitions remarquées figurent ses participations à Moi César, 10 ans ½, 1m39 (2003) et à L’Immortel (2010), où elle interprète la fille du personnage campé par Jean Reno. Par la suite, elle a travaillé pour d’autres réalisateurs au cinéma et à la télévision, apparaissant notamment dans Un baiser papillon et dans la production internationale The Girl from The Song. À la télévision, elle rejoint durablement la série Clem à partir de 2019 et multiplie ensuite les participations dans des séries telles que Narvalo et Prière d’enquêter.

Une filiation artistique et un rapport à l’image

Jessica Forde, née à Londres en 1966, n’est pas seulement reconnue comme comédienne : elle a également exercé comme réalisatrice et comme photographe de plateau, une activité qui l’a amenée à collaborer sur de nombreux projets audiovisuels et à siéger au sein d’organisations professionnelles de photographes de cinéma. Ce parcours derrière la caméra et derrière l’objectif a donné à Joséphine une familiarité avec le cadre, la présence et la gestion de l’image, éléments souvent soulignés par les observateurs de sa trajectoire.

La ressemblance entre mère et fille ne se limite pas aux traits : plusieurs observateurs et proches évoquent une proximité dans la manière d’aborder le métier, mêlant sensibilité et exigence technique. Là où Richard Berry incarne une figure emblématique du cinéma français, souvent associée à des rôles puissants, Joséphine développe une palette de jeu plus intériorisée et contemporaine, marquée par des choix de rôles variés.

La famille maternelle et paternelle réunit plusieurs noms du paysage artistique : Joséphine est la nièce du sculpteur Philippe Berry et la cousine de l’actrice Marilou Berry, elle‑même issue d’une famille liée au cinéma et au théâtre. Dans ce cadre familial, la jeune actrice cultive une présence médiatique mesurée, privilégiant la mise en avant de son travail plutôt que les débats publics.

En 2022, confrontée à des accusations visant son père, elle a pris la parole publiquement : elle a indiqué avoir mené une réflexion personnelle, consulté des spécialistes pour s’interroger sur d’éventuels souvenirs enfouis et déclaré n’avoir jamais été témoin d’actes répréhensibles, tout en exprimant son soutien aux victimes et son souhait que la justice fasse son travail.

Elle a 34 ans.