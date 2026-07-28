Vanessa Paradis ne se démonte pas en interview face à Nagui

Vanessa Paradis, alors âgée de 15 ans, a récemment refait parler d’elle après la publication sur Instagram d’un extrait ancien où elle répond du tac-au-tac à Nagui lors de l’émission Faites‑moi 6. Le clip partagé par le compte M6videobank met en lumière une répartie qui a surpris l’animateur et relancé l’attention autour du caractère déjà affirmé de la chanteuse à l’adolescence.

Dans l’extrait, l’animateur interroge la jeune artiste sur sa vie nocturne: «Tu vas en boîte ?». Vanessa Paradis répond simplement, «Ça m’arrive». Nagui lui rétorque alors que ce n’est «pas normal», rappelant qu’elle n’a pas encore 18 ans. La jeune chanteuse enchaîne aussitôt: «En général, c’est plutôt les jeunes comme moi que les vieux comme toi qui vont en boîte», provoquant une réaction surprise de l’animateur.

Visiblement piqué, Nagui plaisante ensuite avec le public en demandant d’«écarter les enfants», ajoutant que «ça va très mal se passer cette émission», avant de conclure par une formule narquoise: «Alors comme ça, je suis vieux…». La séquence, largement commentée en ligne, a été qualifiée par certains internautes de «mythique» en raison du ton et de la vivacité de l’échange.

Un tempérament affirmé dès l’adolescence

Ce moment télévisé s’inscrit dans une série d’anecdotes publiques qui illustrent la fermeté de Vanessa Paradis sur scène comme à l’écran. Interprète notamment du titre «Joe le Taxi», elle est souvent citée pour sa présence et son aplomb, même très jeune.

Autre illustration citée dans les archives médiatiques: en 2019, lors d’un de ses concerts, Vanessa Paradis a interrompu la prestation pour réprimander un spectateur engagé dans des gestes violents. Depuis la scène, elle a interpellé la personne en des termes vifs: «Mettre le bazar, qu’est‑ce que c’est ? On n’est pas au cinéma ! On ne va pas se bagarrer, Monsieur. Une heure et demie de peine !»

Elle a ensuite poursuivi en reprochant au public perturbateur de vouloir «se battre devant» elle et de «taper les gens qui profitent de la musique». La chanteuse a élevé la voix pour signifier son refus que son spectacle soit gâché: «Vous n’allez pas me gâcher mon concert. Vous n’allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique, Monsieur ! Vous oubliez vos soucis pendant une heure et demie et vous me laissez tranquille».

Les deux séquences — l’échange télévisé avec Nagui à 15 ans et l’interruption du concert en 2019 — ont été relayées et commentées par plusieurs comptes et médias, mettant en lumière des comportements perçus comme constants dans la carrière publique de Vanessa Paradis.