Cotonou: Romuald Wadagni reçoit l’homme d’affaire nigérian Aliko Dangote

​Le président de la République, Romuald Wadagni, a reçu en audience ce mardi 28 juillet 2026 au Palais de la Marina l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote.

Cette rencontre vise principalement à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Bénin et le Nigeria, tout en consolidant l’intégration régionale dans la sous-région.

​Cette audience s’inscrit dans la continuité des récentes démarches diplomatiques et économiques de Cotonou, faisant suite à la visite de travail effectuée le 24 juillet 2026 par une délégation nigériane conduite par le vice-président Kashim Shettima.

Investi en mai 2026, le chef de l’État béninois affiche une volonté marquée d’accélérer les partenariats industriels stratégiques avec le voisin nigérian.

​Il s’agit par ailleurs d’un nouveau déplacement pour le président du groupe Dangote, qui s’était déjà rendu à Cotonou le 24 mai 2026 pour assister à l’investiture du président Romuald Wadagni.

Classé homme le plus riche d’Afrique par le magazine Forbes avec une fortune estimée à 23,4 milliards de dollars, Aliko Dangote constitue un acteur majeur pour les projets de développement et d’investissement industriel dans la région.