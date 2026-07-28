Cotonou: Romuald Wadagni reçoit l’homme d’affaire nigérian Aliko Dangote
Le président de la République, Romuald Wadagni, a reçu en audience ce mardi 28 juillet 2026 au Palais de la Marina l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote.
Cette rencontre vise principalement à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Bénin et le Nigeria, tout en consolidant l’intégration régionale dans la sous-région.
Cette audience s’inscrit dans la continuité des récentes démarches diplomatiques et économiques de Cotonou, faisant suite à la visite de travail effectuée le 24 juillet 2026 par une délégation nigériane conduite par le vice-président Kashim Shettima.
Investi en mai 2026, le chef de l’État béninois affiche une volonté marquée d’accélérer les partenariats industriels stratégiques avec le voisin nigérian.
Il s’agit par ailleurs d’un nouveau déplacement pour le président du groupe Dangote, qui s’était déjà rendu à Cotonou le 24 mai 2026 pour assister à l’investiture du président Romuald Wadagni.
Classé homme le plus riche d’Afrique par le magazine Forbes avec une fortune estimée à 23,4 milliards de dollars, Aliko Dangote constitue un acteur majeur pour les projets de développement et d’investissement industriel dans la région.
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