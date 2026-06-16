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Iran 2-2 Nouvelle-Zélande : Mohebi égalise pour l’Iran

Mohammad Mohebi a marqué à la 64e minute pour l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, ramenant les deux équipes à égalité, 2-2, après un score de 1-2. Le but iranien, inscrit sur une passe de Ramin Rezaeian, change immédiatement le tableau d’affichage dans cette rencontre. L’Iran revient ainsi dans le match au moment où la Nouvelle-Zélande conservait encore un avantage d’un but.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Iran VS Nouvelle-Zélande, le 16/06/2026 02:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette égalisation modifie l’équilibre immédiat de la partie sans donner l’avantage à l’une des deux sélections. À 2-2, l’Iran efface son retard et la Nouvelle-Zélande voit son avance disparaître. Le scénario est désormais celui d’un match de nouveau ouvert au score, avec deux équipes replacées sur la même ligne après ce but de Mohebi.

Cette réalisation intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe G, au SoFi Stadium. Elle s’inscrit dans le duel entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, avec un score désormais fixé à 2-2 après la 64e minute. Les faits confirmés retiennent donc l’égalisation iranienne de Mohammad Mohebi, servie par Ramin Rezaeian, comme le moment qui ramène les deux équipes à hauteur.

Iran
2e periode 68' SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - E. Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  2. 32'But - R. Rezaeian1-1Iran
  3. 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)Iran, 46e
  4. 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)Iran, 53e
  5. 54'But - E. Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  6. 64'But - M. Mohebi2-2Iran · Passe : R. Rezaeian
  7. 65'Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi)Iran, 65e
Calendrier Groupe G
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Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
2e periode 68' SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Résumé à la pause
Groupe G
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A venir SoFi Stadium
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Égypte
Groupe G
Égypte
A venir Lumen Field
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Belgique10101101
Égypte10101101
Iran00000000
Nouvelle-Zélande00000000
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