Iran 2-2 Nouvelle-Zélande : Mohebi égalise pour l’Iran

Cette égalisation modifie l’équilibre immédiat de la partie sans donner l’avantage à l’une des deux sélections. À 2-2, l’Iran efface son retard et la Nouvelle-Zélande voit son avance disparaître. Le scénario est désormais celui d’un match de nouveau ouvert au score, avec deux équipes replacées sur la même ligne après ce but de Mohebi.
Cette réalisation intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe G, au SoFi Stadium. Elle s’inscrit dans le duel entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, avec un score désormais fixé à 2-2 après la 64e minute. Les faits confirmés retiennent donc l’égalisation iranienne de Mohammad Mohebi, servie par Ramin Rezaeian, comme le moment qui ramène les deux équipes à hauteur.
Contexte du but Événement publié à la 64e minute. Score au moment de l’événement : 2-2. Score actuel : Iran 2-2 Nouvelle-Zélande.
Iran
2e periode 68'
2-2
SoFi Stadium Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00
·
Groupe G
Fil du match
7' ⚽ But - E. Just 0-1 Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 Iran 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) Iran, 46e 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) Iran, 53e 54' ⚽ But - E. Just 1-2 Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 Iran · Passe : R. Rezaeian 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) Iran, 65e
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' Carton jaune - M. Attia Égypte, 13e 14' Carton jaune - T. Castagne Belgique, 14e 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 Égypte · Passe : M. Salah 34' Carton jaune - A. Fatouh Égypte, 34e 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) Belgique, 56e 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) Belgique, 56e 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) Belgique, 66e 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 Belgique 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) Égypte, 71e 75' Carton jaune - M. De Cuyper Belgique, 75e 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) Égypte, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) Égypte, 76e 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) Belgique, 86e 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) Égypte, 89e 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) Égypte, 89e 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Belgique
Compositions
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
15
Thomas Meunier
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
21
Timothy Castagne
Défenseur
24
Amadou Onana
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 14
5
Maxim De Cuyper
23
Nicolas Raskin
9
Romelu Lukaku
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
18
Joaquin Seys
16
Koni De Winter
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
19
Diego Moreira
14
Dodi Lukebakio
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
Titulaires 11
23
Mostafa Shobeir
Gardien
3
Mohamed Hany
Défenseur
2
Yasser Ibrahim
Défenseur
14
Hamdy Fathy
Défenseur
13
Ahmed Fatouh
Défenseur
19
Marwan Attia
Milieu
17
Mohanad Lasheen
Milieu
11
Mostafa Ziko
Milieu
10
Mohamed Salah
Milieu
8
Emam Ashour
Milieu
22
Omar Marmoush
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mahdi Soliman
26
Mohamed Alaa
1
Mohamed El-Shenawy
4
Hossam Abdelmaguid
15
Karim Hafez
6
Mohamed Abdelmonem
5
Rami Rabia
24
Tarek Alaa
12
Haissem Hassan
20
Ibrahim Adel
21
Mahmoud Saber
7
Mahmoud Trézéguet
18
Nabil Donga
25
Zizo
9
Hamza Abdelkarim
Les chiffres du match
Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
Joueurs clés
Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies) 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
15/06
Groupe G
Belgique
Termine
1-1
Lumen Field Égypte
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - E. Just 0-1 Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood 32' ⚽ But - R. Rezaeian 1-1 Iran 46' ↑↓ Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi) Iran, 46e 53' ↑↓ Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour) Iran, 53e 54' ⚽ But - E. Just 1-2 Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood 64' ⚽ But - M. Mohebi 2-2 Iran · Passe : R. Rezaeian 65' ↑↓ Remplacement - S. Ghoddos (remplace E. Hajsafi) Iran, 65e
Compositions
Titulaires 11
1
Alireza Beiranvand
Gardien
23
Ramin Rezaeian
Défenseur
4
Shoja Khalilzadeh
Défenseur
19
Ali Nemati
Défenseur
5
Milad Mohammadi
Défenseur
8
Mohammad Mohebi
Milieu
14
Saman Ghoddos
Milieu
6
Saeid Ezatolahi
Milieu
17
Aria Yousefi
Milieu
20
Shahriar Moghanlou
Attaquant
9
Mehdi Taremi
Attaquant
Remplaçants 15
12
Payam Niazmand
22
Hossein Hosseini
2
Saleh Hardani
13
Hossein Kanaani
3
Ehsan Hajsafi
15
Roozbeh Cheshmi
25
Danial Eiri
26
Amirmohammad Razzaghinia
10
Mehdi Ghayedi
21
Mohammad Ghorbani
16
Mahdi Torabi
11
Ali Alipour
18
Amirhossein Hosseinzadeh
7
Alireza Jahanbakhsh
24
Dennis Eckert Ayensa
Nouvelle-Zélande
Système 4-2-3-1 Titulaires 11
1
Max Crocombe
Gardien
2
Tim Payne
Défenseur
16
Finn Surman
Défenseur
5
Michael Boxall
Défenseur
13
Liberato Cacace
Défenseur
6
Joe Bell
Milieu
8
Marko Stamenić
Milieu
20
Callum McCowatt
Milieu
10
Sarpreet Singh
Milieu
11
Elijah Just
Milieu
9
Chris Wood
Attaquant
Remplaçants 14
12
Alex Paulsen
22
Michael Woud
26
Tommy Smith
3
Francis De Vries
15
Nando Pijnaker
24
Callan Elliot
4
Tyler Bindon
21
Jesse Randall
19
Benjamin Old
23
Ryan Thomas
25
Lachlan Bayliss
14
Alex Rufer
18
Ben Waine
17
Kosta Barbarouses
Les chiffres du match
Tirs cadres : Iran 3 / Nouvelle-Zélande 7 Tirs : Iran 10 / Nouvelle-Zélande 12 Possession : Iran 46% / Nouvelle-Zélande 54% Corners : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 5 Passes : Iran 305 / Nouvelle-Zélande 362 Precision des passes : Iran 78% / Nouvelle-Zélande 87% xG : Iran 1.17 / Nouvelle-Zélande 0.74
Joueurs clés
Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 8.6, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 8, 1 but(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.3 Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 arret(s) Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Shahriar Moghanlou (Iran) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
16/06
Groupe G
Iran
2e periode 68'
2-2
SoFi Stadium Nouvelle-Zélande
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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21/06
Groupe G
Belgique
A venir
20:00
SoFi Stadium Iran
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Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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22/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
02:00
BC Place Égypte
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Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Égypte
A venir
04:00
Lumen Field Iran
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir
04:00
BC Place Belgique
Groupe G
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Belgique 1 0 1 0 1 1 0 1 Égypte 1 0 1 0 1 1 0 1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0
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