Théodora : scolarité avec un célèbre streamer, classe prépa ENS et membre du Conseil régional des jeunes

Theodora est au centre d’une vive polémique depuis la diffusion d’une story Instagram devenue virale, dans laquelle la chanteuse a lancé des propos très crus à l’encontre de spectateurs lors de festivals d’été. Artiste affranchie des cases, cette ancienne élève de classes préparatoires et membre du Conseil régional des jeunes de Bretagne voit son parcours scolaire et citoyen remis en lumière alors que sa musique connaît un succès fulgurant depuis 2024.

La séquence incriminée, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre l’artiste répondre aux moqueries visant les premières parties de concert par l’expression désormais connue et polémique « Ton père la salope ». Cette intervention a déclenché des réactions contrastées en ligne et relancé l’intérêt des médias pour la trajectoire personnelle et artistique de l’interprète.

Avant de devenir une figure majeure de la pop-rap contemporaine, Theodora a mené une scolarité marquée par la mobilité et l’engagement. Née en 2003 à Lucerne dans une famille congolaise, elle a grandi entre la Grèce, le Congo, La Réunion et plusieurs villes françaises. Ce parcours international, ainsi que l’influence musicale d’un père médecin passionné de sons du monde, sont souvent cités par l’artiste comme des éléments fondateurs de son univers.

Parcours scolaire, engagements citoyens et basculement vers la musique

Dès son installation en Bretagne, Lili Théodora Mbangayo Mujinga s’illustre par une scolarité sérieuse. Elle obtient son baccalauréat à Vitré, dans une classe où figurait également le streamer Anyme, aujourd’hui connu sur Twitch et YouTube. Parallèlement à ses études, elle pratique le judo à haut niveau et participe aux championnats de France, une discipline qui a contribué à forger sa rigueur.

Après le lycée, Theodora intègre une classe préparatoire ENS D1 à Vannes, formation exigeante mêlant économie, droit et sciences sociales. Durant cette période, elle se montre également investie dans la vie publique locale : elle siège au Conseil régional des jeunes de Bretagne, au sein de la commission culture, et s’intéresse aux questions d’égalité et de représentation culturelle.

La musique occupe déjà une place dans sa vie privée. Aux côtés de son frère, producteur sous le nom de Jeez Suave, elle écrit et enregistre des morceaux. Malgré une projection possible vers une carrière intellectuelle ou politique, elle décide finalement d’abandonner ses études pour se consacrer entièrement à la musique, après avoir obtenu un délai de « un an et demi » pour faire ses preuves, selon ses déclarations publiques relatées dans plusieurs entretiens.

Le choix s’avère décisif : en 2024, la chanson Kongolese sous BBL explose sur TikTok et les plateformes de streaming, propulsant Theodora sur le devant de la scène. Son univers musical, marqué par des influences multiples — bouyon, afrobeat, amapiano, rap, pop — refuse les classifications simples et revendique une grande hybridité.

Sa mixtape Mega BBL rencontre un large succès critique et public. Les récompenses s’enchaînent : les Flammes et les Victoires de la musique la consacrent, et en 2026 elle remporte plusieurs trophées dont ceux de artiste féminine de l’année et de album de l’année. Ses concerts affichent rapidement complet.

La story Instagram à l’origine de la polémique relance aujourd’hui les débats autour de son image et de sa prise de parole publique, tandis que les réactions se poursuivent sur les plateformes sociales.