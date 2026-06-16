Image Celtiis
Image Celtiis

Irak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la Norvège

L. Ostigard a marqué à la 76e minute pour la Norvège face à l’Irak, portant le score à 1-3. Le défenseur norvégien a été servi par M. Odegaard sur cette action décisive, alors que le score était encore de 1-2 avant ce nouveau but. La Norvège prend ainsi deux longueurs d’avance dans cette rencontre.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Ce but change nettement la lecture immédiate du match. Avec ce passage de 1-2 à 1-3, la Norvège signe le but du break et oblige l’Irak à courir après deux buts dans la dernière partie de la rencontre. L’écart au tableau d’affichage donne aux Norvégiens une marge plus confortable, sans modifier les seuls éléments confirmés du scénario.

La rencontre oppose l’Irak à la Norvège au Gillette Stadium, dans la phase de groupes du Groupe I. À la 76e minute, la réalisation de L. Ostigard s’inscrit donc comme un moment important de ce match, avec un avantage norvégien désormais fixé à 1-3 face à une équipe irakienne menée de deux buts.

Irak
2e periode 79' Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
2e periode 79' Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:43 Football : Irak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la Norvège
00:02 Football : Mondial 2026 : Ghana et Panama ouvrent le Groupe L avec un duel stratégique
00:43 Irak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la Norvège