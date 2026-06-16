Regenae, le nouveau phénomène beauté à Paris

Regenae – Greffe de cheveux Paris 1er se positionne comme une adresse parisienne de nouvelle génération pour les traitements capillaires, en combinant diagnostic avancé, techniques de médecine régénérative et greffes FUE visant un rendu naturel et discret.

Le rapport aux cheveux a évolué ces dernières années : réseaux sociaux, visioconférences et exigence d’une image maîtrisée renforcent l’attention portée à la densité capillaire et à l’apparence. Les demandes de patients ne se limitent plus à masquer une perte : elles concernent désormais la compréhension des causes, la prévention de l’aggravation et l’obtention d’un résultat crédible dans la durée.

Face à ces attentes, certaines cliniques misent sur la personnalisation du parcours médical et sur un accompagnement prolongé. Regenae affirme s’inscrire dans cette logique en proposant un bilan initial approfondi, des traitements ciblés et un suivi après intervention.

Une approche ultra-personnalisée

Le point de départ chez Regenae est un diagnostic détaillé : la trichoscopie haute résolution et une analyse fine du cuir chevelu servent à identifier les causes potentielles de la chute — génétique, stress, déséquilibres hormonaux ou facteurs environnementaux — et à mesurer la densité et l’état des follicules. Ce diagnostic oriente ensuite les choix thérapeutiques.

La clinique privilégie une prise en charge individualisée, sans protocole standard appliqué à tous. L’objectif affiché est d’adapter chaque intervention à la morphologie du visage, à la densité naturelle des cheveux et à l’évolution prévisible de l’alopécie, afin de respecter l’identité du patient plutôt que de produire une transformation évidente.

Sur le plan technique, Regenae associe plusieurs modalités de médecine régénérative destinées à stimuler les follicules encore actifs : la mésothérapie, l’utilisation de facteurs de croissance et les exosomes font partie des outils cités pour ralentir la chute et favoriser la repousse. Ces traitements sont présentés comme complémentaires aux greffes lorsqu’ils sont appropriés au cas clinique.

Les greffes capillaires pratiquées au centre reposent sur des techniques FUE modernes. L’extraction-unité par unité permet, selon la clinique, une implantation ultra-précise et des cicatrisations discrètes. Le rendu recherché est décrit comme « invisible » : l’accent est mis sur la restitution d’une densité et d’un comportement capillaire naturels plutôt que sur un effet spectaculaire.

La dimension du suivi est également mise en avant. Regenae insiste sur l’importance d’un accompagnement à long terme, avec des ajustements et des contrôles réguliers après intervention. Plusieurs témoignages publiés en ligne évoquent la qualité du suivi médical et le caractère naturel des résultats obtenus.

Infos pratiques :

Regenae – Greffe de cheveux Paris 1er

12 rue d’Argenteuil, 75001 Paris

Métro : Pyramides – Opéra – Palais Royal

Tél. : 01 87 66 55 75

Site : regenae.com

Consultations sur rendez‑vous. Prestations : greffes capillaires, médecine régénérative, traitements préventifs, greffe de barbe et sourcils.