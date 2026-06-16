Vincent Lagaf’ prévoit d’arrêter la télé en 2029 et de se consacrer à la scène

Vincent Lagaf’, animateur emblématique français, a officialisé ses projets à moyen terme, annonçant son intention de quitter la télévision d’ici 2029. Âgé de 66 ans, il prévoit ainsi de s’éloigner progressivement du petit écran pour se consacrer davantage à la scène. Cette décision s’inscrit dans une trajectoire singulière marquée par des succès marquants mais aussi par des tentatives de retour qui n’ont pas toujours rencontré l’adhésion du public. Son ultime projet sur scène consiste en une adaptation théâtrale de son autobiographie, un tournant artistique majeur qui devrait enrichir sa carrière déjà bien remplie.

Depuis la fin du jeu télévisé culte « Le Bigdil » en 2004, Vincent Lagaf’ a multiplié les tentatives de retour à la télévision. Après « L’Or à l’appel » sur TF1 en 1999 et « Crésus » en 2006, ses succès ont été contrastés ces dernières années. Néanmoins, son arrivée sur la station RMC en 2022 a marqué un regain notable dans sa carrière. Il a ainsi animé plusieurs émissions comme « SOS Garage » et « Duel 2 mécaniques », avant de se voir offrir une nouvelle chance de raviver « Le Bigdil », qui sera rediffusé quotidiennement à partir de la rentrée prochaine. Malgré ce retour gagnant, Vincent Lagaf’ affiche une posture claire vis-à-vis du star system et des mondanités qui l’accompagnent, affirmant son refus des rouages habituels du show-business.

Dans un entretien accordé à Puremédias, l’animateur normand s’est montré sincère sur sa volonté de ne pas faire durer indéfiniment sa carrière télévisuelle. Il a exprimé son souhait de profiter pleinement de la vie et de ne pas enchaîner « l’émission de trop », évoquant l’exemple de nombreux artistes qu’il admire mais qui, selon lui, ont peut-être poussé leur engagement un peu plus loin que nécessaire. Cette lucidité appuyée marque un tournant dans la manière dont Vincent Lagaf’ envisage son avenir professionnel, mêlant pragmatisme et désir de liberté.

Vincent Lagaf’ bientôt sur scène

Au-delà de la télévision, c’est un retour au théâtre que prépare Vincent Lagaf’. Il envisage de s’emparer de la scène, un espace où il retrouve une forme d’autonomie différente : « La scène ne dépend que de toi et non pas des moyens qu’on met autour de toi », a-t-il expliqué. Son projet le plus concret dans ce domaine consiste à adapter son autobiographie, intitulée Je m’appelais Franck, en un spectacle portant le même nom. Publié en mars 2023 chez XO éditions, cet ouvrage autobiographique retrace sa vie, notamment son enfance marquée par son adoption, offrant un récit intime et riche en anecdotes.

Ce projet, qu’il qualifie de « baroud d’honneur », pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans sa carrière artistique, mettant en lumière une autre facette de cet homme de télévision devenu auteur. Il souhaite prolonger la relation avec son public sous une forme plus personnelle et directe, via la scène, après avoir bouclé son parcours à la télévision d’une manière qu’il demeure bien seul à maîtriser.