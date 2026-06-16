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Irak 0-1 Norvège : Haaland lance la Norvège

Erling Haaland marque à la 29e minute pour la Norvège face à l’Irak et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 0-1. Servi par David Møller Wolfe, l’attaquant norvégien signe l’ouverture du score dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, jusque-là bloquée à égalité.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but donne immédiatement l’avantage à la Norvège, qui prend les commandes après moins d’une demi-heure de jeu. Pour l’Irak, le scénario change nettement avec ce premier but encaissé, alors que le match était encore à 0-0 avant l’action conclue par Haaland. Le score de 0-1 installe désormais une avance norvégienne dans un duel où aucun autre élément confirmé ne modifie le rapport numérique.

La rencontre se dispute au Gillette Stadium dans le cadre de la phase de groupes. Elle concerne le Groupe I, avec l’Irak opposé à la Norvège pour cette affiche du Mondial 2026. Le fait marquant confirmé reste donc cette ouverture du score norvégienne à la 29e minute, signée Haaland sur une passe de David Møller Wolfe, qui place la Norvège devant au score.

Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
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FIL D'ACTU
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