Image Celtiis
Image Celtiis

Irak 1-2 Norvège : Haaland donne l’avantage à la Norvège

Erling Haaland a marqué à la 43e minute pour la Norvège face à l’Irak, faisant passer le score de 1-1 à 1-2. Ce but donne l’avantage aux Norvégiens dans une rencontre où les deux équipes étaient encore à égalité avant cette réalisation. Le tableau d’affichage bascule donc en faveur de la Norvège juste avant la fin de cette première période.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

L’impact immédiat est net pour l’Irak, désormais mené après avoir tenu le 1-1 jusqu’à la 43e minute. La Norvège possède maintenant une avance d’un but, directement liée à la réalisation de Haaland. À ce moment du match, le scénario confirmé est celui d’un but qui donne l’avantage, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.

Cette action intervient dans le match Irak-Norvège de la Phase de groupes, au sein du Groupe I. La rencontre se joue au Gillette Stadium, où la Norvège mène désormais 1-2 grâce au but inscrit par Erling Haaland. Le fait confirmé reste central dans l’évolution du score, après une situation initiale d’égalité à 1-1 entre les deux équipes.

Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:57 Football : Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)
23:55 Football : Irak 1-2 Norvège : Haaland donne l’avantage à la Norvège
23:57 Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)