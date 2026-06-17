Quotidien : Salhia Brakhlia quitte le service public et revient dans l’émission après le départ de trois figures phares

La rentrée 2024 s’annonce riche en changements pour l’émission phare de TMC, « Quotidien ». Alors que le programme s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence le 16 septembre, plusieurs départs et un retour marquant viennent remodeler l’équipe. Parmi les anciens chroniqueurs qui ont contribué à la notoriété de l’émission figurent des noms devenus familiers au public comme Paul Larrouturou, Hugo Clément, Juan Abalaez, Vincent Dedienne et Panayotis Pascot. Toutefois, cette nouvelle saison verra partir plusieurs figures clés, tandis qu’une ancienne journaliste emblématique fera son grand retour pour renforcer la couverture des grands événements à venir, dont la prochaine élection présidentielle.

Parmi les départs confirmés, les noms d’Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette retiennent particulièrement l’attention. Ambre Chalumeau, âgée de 28 ans, a tenu une chronique culturelle pendant six saisons successives. De son côté, Maïa Mazaurette, âgée de 47 ans, était en charge d’une chronique axée sur la sexualité, qu’elle animait également depuis six ans. Ces deux journalistes ont annoncé qu’elles ne renouvelleraient pas leur collaboration avec l’émission pour la prochaine saison. En outre, Léa Grandjean, journaliste et programmatrice, a également choisi de quitter l’équipe, marquant un renouvellement notable dans la composition de la rédaction.

Alors que ces départs fragilisent en apparence la stabilité de l’émission, un retour très attendu est néanmoins annoncé. Salhia Brakhlia, journaliste de 40 ans reconnue pour son professionnalisme, réintégrera l’équipe de « Quotidien » dès septembre 2024. Présente dans le monde des médias depuis plusieurs années, elle s’était initialement fait connaître grâce au « Petit Journal » de Canal+. Elle avait ensuite rejoint « Quotidien » en septembre 2018 avant de rejoindre franceinfo où, pendant cinq saisons, elle a animé la matinale aux côtés de Marc Fauvelle. Son départ de franceinfo l’an dernier s’est fait « sans aucun motif » officiel, selon les informations disponibles. Elle a ensuite assuré des interventions sur RMC Life et en remplacement ponctuel dans l’émission « C dans l’air ».

Quotidien : retour aux sources pour Salhia Brakhlia

Le retour de Salhia Brakhlia sur TMC marque une étape importante pour l’émission, qui compte sur son expertise pour couvrir les grands rendez-vous d’actualité à venir, notamment la future élection présidentielle. La journaliste sera chargée en particulier, aux côtés de Yann Barthès, d’interviewer les grandes personnalités invitées sur le plateau. Ce repositionnement confirme son rôle crucial dans la stratégie éditoriale de « Quotidien ». Sur son compte Instagram, Salhia s’est dite « trop heureuse de ces re-retrouvailles », exprimant son enthousiasme à l’idée de retrouver ses anciens collègues et de renouer avec le public.

Par ailleurs, TMC a annoncé dans un communiqué l’arrivée d’Anne-Laure Sugier, ancienne productrice de la matinale de France Inter, qui rejoint la direction éditoriale de « Quotidien ». Cette nomination souligne la volonté de la chaîne de densifier l’équipe de production et d’apporter un souffle nouveau à la gestion éditoriale, en perspective des défis médiatiques majeurs des prochaines années.