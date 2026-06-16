Dave remet en cause le témoignage de Flavie Flament sur Patrick Bruel

Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles et cité par une trentaine de témoignages, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le chanteur de 67 ans, qui nie fermement les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent, est sorti libre après que le parquet ait requis son placement en détention provisoire. L’affaire, notamment marquée par la plainte de Flavie Flament pour des faits qu’elle situe en 1991 alors qu’elle était mineure, continue de provoquer des réactions publiques et médiatiques.

Sur le plateau de l’émission ABC Talk TV, l’artiste Dave — qui connaît Patrick Bruel depuis plusieurs décennies — a pris la parole pour livrer son ressenti. Sans remettre en cause la parole des plaignantes, il a tenté de nuancer la perception des faits, déclarant : « Il faut faire la distinction entre un violeur, évidemment qu’il ne l’est pas, et quelqu’un qui pense peut-être qu’elles font semblant de vouloir refuser ». Il a ajouté qu’il ne pensait pas que « la contrainte physique » ait été employée et a qualifié certains comportements de « choses qui peuvent vous choquer ».

Pour éclairer son propos, Dave a évoqué la psychologie qu’il attribue à Bruel et a livré un exemple personnel lié à la question du consentement : « Il pense qu’il est très beau et que personne ne peut le refuser, c’est possible », a-t-il dit, puis a raconté une expérience intime mettant en lumière des hésitations sexuelles chez une partenaire. Il a néanmoins rappelé une limite juridique : « Le viol est évidemment quelque chose de totalement inacceptable dans toutes les situations. Ça, c’est au droit de décider. »

Stratégie de défense et prises de position publiques

Alors que des proches s’expriment dans les médias, Patrick Bruel travaille sa défense. D’après le reportage de l’émission Ligne Rouge diffusé sur BFMTV le 9 juin 2026, il préparerait sa riposte en sollicitant des témoignages favorables et en organisant la mobilisation de son entourage. Benjamin Duhamel, citant des éléments du reportage, rapporte que Bruel aurait « préparé ce passage et sa défense en appelant beaucoup de ses proches, en les invitant à aller témoigner dans les prochaines semaines » et qu’il aurait déclaré que « c’est le début de la guerre, qu’il va falloir se retrousser les manches ». Ces éléments tiennent au récit diffusé par Ligne Rouge.

La prise de parole de personnalités publiques évolue également. Après avoir défendu Patrick Bruel en mars en parlant d’une « plaisanterie » et en évoquant l’engouement de certaines fans, la comédienne Anny Duperey a modifié sa position lors d’une intervention le 11 juin sur Europe 1. Elle a alors affirmé que l’artiste était « mené par sa quéquette » et estimé que les accusations étaient « sans doute » fondées, ajoutant qu’elle savait « qu’un nouveau [témoignage] va arriver ».

Dans le paysage médiatique autour du dossier, les reportages et interventions se multiplient : témoignages, déclarations d’entourage et émissions audiovisuelles figurent désormais parmi les sources d’information publiques. Les éléments judiciaires déjà rendus publics sont la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de Patrick Bruel, et les requêtes du parquet visant initialement la détention provisoire, qui n’ont pas été suivies d’effet.