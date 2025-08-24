Inondations au centre du Mexique : deux morts

Les autorités locales ont annoncé samedi 23 août que deux personnes sont mortes à Querétaro, dans le centre du Mexique, à la suite des fortes pluies qui ont frappé la région. Selon la protection civile, les victimes ont été «emportées par les eaux de pluie» et leurs corps ont été découverts peu avant minuit vendredi dans une zone fortement touchée, rapporte l’AFP. La capitale de l’État de Querétaro, réputée pour son architecture coloniale, restait samedi sous des pluies intenses ayant causé des dégâts et conduit les autorités fédérales à déclencher un plan militaire d’assistance.