Inondations au centre du Mexique : deux morts

Par BENIN WEB TV
La Corée du Nord teste deux «nouveaux» missiles antiaériens (KCNA)

Nigeria : plus de 35 jihadistes tués, affirme l’armée près de la frontière camerounaise

Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Après une brève incursion, Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière

Maduro dénonce un plan américain «immoral, criminel et illégal» contre le Venezuela (discours)

Les autorités locales ont annoncé samedi 23 août que deux personnes sont mortes à Querétaro, dans le centre du Mexique, à la suite des fortes pluies qui ont frappé la région. Selon la protection civile, les victimes ont été «emportées par les eaux de pluie» et leurs corps ont été découverts peu avant minuit vendredi dans une zone fortement touchée, rapporte l’AFP. La capitale de l’État de Querétaro, réputée pour son architecture coloniale, restait samedi sous des pluies intenses ayant causé des dégâts et conduit les autorités fédérales à déclencher un plan militaire d’assistance.

