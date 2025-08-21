PAR PAYS
Incendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un record

États-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald Trump

Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Gaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par Israël

Droits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs français

RDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi

21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en Cisjordanie

Le Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPI

Mort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Ukraine : la Russie juge «inacceptable» l’envoi d’un contingent européen

Sabotage du gazoduc russe Nord Stream (2022) : un suspect ukrainien arrêté en Italie, selon la justice allemande

Les incendies ont ravagé plus d’un million d’hectares (environ 10 000 km2) dans l’Union européenne en 2025, un record depuis le début des statistiques en 2006, selon une analyse de l’AFP des données du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS). Dépassant le précédent pic de 2017, le bilan atteignait précisément 1 015 731 hectares jeudi à la mi-journée — une surface supérieure à celle de la Corse — d’après la somme des estimations par pays fournies par EFFIS, alors que l’Espagne et le Portugal demeurent aux prises avec d’importants incendies.

