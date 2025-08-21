Incendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un record

Les incendies ont ravagé plus d’un million d’hectares (environ 10 000 km2) dans l’Union européenne en 2025, un record depuis le début des statistiques en 2006, selon une analyse de l’AFP des données du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS). Dépassant le précédent pic de 2017, le bilan atteignait précisément 1 015 731 hectares jeudi à la mi-journée — une surface supérieure à celle de la Corse — d’après la somme des estimations par pays fournies par EFFIS, alors que l’Espagne et le Portugal demeurent aux prises avec d’importants incendies.