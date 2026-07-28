Miss France 2027 : Lana Prost sacrée Miss Nouvelle-Calédonie à 17 ans

Le 6 décembre 2025, Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti âgée de 23 ans, a été couronnée Miss France 2026 lors de la grande cérémonie tenue au Zénith d’Amiens. Ce sacre s’est déroulé devant des milliers de spectateurs présents sur place et des millions de téléspectateurs connectés en direct sur TF1. Cette victoire marque un tournant majeur pour la jeune Polynésienne qui, depuis son élection, s’investit pleinement dans son rôle d’ambassadrice de la beauté, de la culture et des valeurs françaises à l’échelle nationale et internationale.

Depuis le 26 avril 2026, date de la première désignation locale pour le concours de Miss France 2027, la compétition s’est intensifiée avec l’élection progressive des représentantes des différentes régions. À ce jour, quatorze candidates ont été officiellement élues sur les trente attendues pour le grand rendez-vous de décembre. La liste inclut notamment des candidates venues du Centre-Val de Loire, d’Aquitaine, de Normandie, de Bourgogne, de Martinique, d’Alsace, de Tahiti, du Roussillon, de Guyane, de Guadeloupe, de Corse, de Provence ou encore de Côte d’Azur.

Ce mois de juillet 2026 a été particulièrement marqué par l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie, une étape clé dans le calendrier des sélections régionales. Le scrutin s’est tenu le samedi 25 juillet au Nouméa Resort & Spa, réunissant huit candidates en lice. Lana Prost, âgée de 17 ans, a remporté la couronne Mauboussin remise par Maëva Coucke, Miss France 2018. Cette victoire intervient après le règne de Juliette Collet, la précédente Miss Nouvelle-Calédonie.

Miss France 2027 : le calendrier des élections régionales dévoilé

Parmi les candidates déjà désignées, Justine Bourrelier représente la région Centre-Val de Loire depuis le 26 avril 2026. Solène Videau porte quant à elle les couleurs de l’Aquitaine, élue le 15 mai, tandis que Pauline Gourlez a été sacrée Miss Normandie le 22 mai. La Bourgogne est représentée par Ilona Perrot, couronnée le 31 mai, et Maureen-Alycia Lucea-Merlin est Miss Martinique depuis le 13 juin. Chiara Blazevic incarne Miss Alsace depuis le 14 juin et Leia Diard Miss Tahiti depuis le 26 juin 2026.

Les premiers jours de juillet ont vu l’élection de Juliette Gauthier en Roussillon le 5 juillet, puis Sandra Justine en Guyane le 11 juillet. La Guadeloupe a couronné Julia Désirée le 16 juillet, suivie de Satine Nomary en Corse le 23 juillet. Ophélie Vitalbo, kinésithérapeute de 27 ans, a été élue Miss Provence le 24 juillet, avant que Lana Prost ne devienne Miss Nouvelle-Calédonie le 25 juillet. Enfin, Luna Maiolino a été choisie comme Miss Côte d’Azur le 26 juillet.

Le calendrier des prochaines élections régionales pour Miss France 2027 est également connu. Le 1er août, la compétition aura lieu à Saint-Martin-Saint-Barthélemy, au sein de l’Aleeze Convention Center. Le 7 août, c’est à Beaucaire que sera élue Miss Languedoc, puis Miss Réunion sera couronnée le 22 août à Saint-Denis. Miss Mayotte sera choisie le 29 août à Petite-Terre, avant l’élection de Miss Poitou-Charentes le 4 septembre au Futuroscope.

Les derniers grands rendez-vous des élections régionales se dérouleront la première quinzaine de septembre avec Miss Midi-Pyrénées à Villemur-sur-Tarn (5 septembre), Miss Limousin à Aubusson (6 septembre), Miss Franche-Comté à Port-sur-Saône (11 septembre), Miss Lorraine au zoo d’Amnéville (12 septembre), Miss Picardie à Beauvais (13 septembre), Miss Auvergne à l’Opéra de Vichy (18 septembre), Miss Rhône-Alpes à Villefranche-sur-Saône (19 septembre), Miss Île-de-France à Dammarie-les-Lys (20 septembre), Miss Bretagne à Brest (25 septembre) et Miss Nord-Pas-de-Calais à Liévin (26 septembre).

Lana Prost, la jeune dauphine de 17 ans fraîchement élue Miss Nouvelle-Calédonie, espère pouvoir concourir pour la couronne nationale à la fin de l’année. Originaire de la commune du Mont-Dore, elle mesure 1,75 mètre et décrit son engagement comme « un nouveau défi » et « une opportunité à saisir ». Candidate ambitieuse, elle prévoit d’entamer sa terminale générale à la rentrée prochaine et exprime son souhait de redonner espoir aux jeunes Calédoniennes et Calédoniens, souvent découragés à sortir de leur zone de confort.

Elle rappelle ainsi l’exemple de Pascale Taurua, Miss Calédonie 1977 qui a remporté le titre de Miss France en 1978, seule élue de cette région jusqu’à présent. Lana Prost entend inscrire son parcours dans cette lignée, avec l’ambition de représenter dignement sa région et la France lors de la prochaine élection nationale du concours Miss France.