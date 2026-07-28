Pascal Soetens agressé lors des fêtes de Sainte-Anne à Rethel, la police intervient après sa réaction

Lors des traditionnelles Fêtes de Sainte-Anne à Rethel, qui réunissent chaque année plusieurs milliers de visiteurs dans les Ardennes, un incident a fait sensation ce lundi 27 juillet. Pascal Soetens, connu du grand public depuis 2006 grâce à l’émission « Pascal, le grand frère » diffusée sur TF1, a été victime d’une tentative d’étranglement par un jeune homme alors qu’il déambulait dans la foule. La réaction immédiate et vive de l’éducateur, suivie d’une intervention policière, a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux, révélant la polarisation des avis autour de cet épisode. Cet incident met en lumière les difficultés d’interaction entre personnalités publiques et anonymes lors d’événements populaires.

Pascal Soetens, éducateur de 56 ans reconnu pour ses prises en charge de jeunes en difficulté dans plusieurs émissions télévisées telles que « Opération Tambacounda » ou « SOS : ma famille a besoin d’aide », est régulièrement sollicité pour ses conseils et son franc-parler. Depuis la fin de sa première émission emblématique en 2012, il continue d’apparaître à la télévision, que ce soit comme candidat ou analyste, notamment sur des sujets d’actualité sociétale et judiciaire. Lors des Fêtes de Sainte-Anne, une manifestation historique vieille de plus de 250 ans qui attire des milliers de personnes chaque été à Rethel, une interaction imprévue est alors survenue.

Selon les témoins présents, un jeune homme s’est approché brusquement de Pascal Soetens dans la foule et a tenté de le saisir au cou dans un geste d’étranglement apparemment destiné à être humoristique. Cette initiative, loin de provoquer le rire, a au contraire déclenché une réaction énergique et immédiate de la part de l’éducateur, qui a repoussé fermement le jeune homme en lui adressant des mots de colère. « Je ne suis pas ton pote, t’es un fou toi, il vient, il m’étrangle », a-t-il déclaré devant une trentaine de passants médusés. La situation a rapidement attiré l’attention des forces de l’ordre, qui sont intervenues pour rétablir le calme.

Pascal Soetens face à une tentative d’agression : la réaction de l’éducateur suscite un débat vif sur internet

Suite à l’échange tendu, le jeune homme d’abord hilare a fini par mesurer le caractère sérieux de la réaction de Pascal Soetens. Ce dernier n’a apparemment pas réussi à se calmer immédiatement après l’incident, témoignant de la tension palpable sur place. La scène a largement circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, où les commentaires d’internautes se sont rapidement polarisés. Certains ont pris la défense du jeune, arguant que la tentative d’étranglement relevait d’une tentative d’humour sans arrière-pensée, estimant que l’éducateur avait réagi avec trop de sévérité. « Quelle indignité !! Il fait le nerveux avec un gamin de 15 ans qui voulait juste s’amuser sans aucune arrière-pensée », peut-on lire sous une vidéo de l’incident.

D’autres internautes ont au contraire condamné fermement l’attitude du jeune homme, critiquant une génération qualifiée de « mal élevée » et approuvant la retenue relative avec laquelle Pascal Soetens a géré la situation. « Quelle génération d’abrutis. Je trouve qu’il a été soft l’ancien », « C’est pour ça que vos gosses de merde sont mal éduqués » et « Les mioches d’aujourd’hui ont vraiment une case en moins ! » comptent parmi les réactions virulentes. Ce débat sur le comportement à adopter face à ce type de gestes, pouvant être perçus comme provocateurs ou dépassant la simple plaisanterie, révèle les tensions autour des limites entre familiarité et respect lors des interactions dans l’espace public.

Par ailleurs, la notoriété de Pascal Soetens rend ses apparitions publiques fortement médiatisées, ce qui peut compliquer les rapports entre admirateurs, curieux et personnalités. Ce genre d’incident illustre la difficulté pour les figures publiques à maintenir des limites claires face aux gestes parfois déplacés de certains individus lors d’événements festifs à forte fréquentation. La présence de la police a permis d’éviter une escalade supplémentaire et de garantir la sécurité de tous les participants.