Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

En Guinée, la campagne pour le référendum prévu le 21 septembre s’ouvrira le 31 août, et non le 24 août comme l’indiquait un décret antérieur signé par le président de la junte, Mamadi Doumbouya, a annoncé un nouveau décret diffusé vendredi 22 août sur les médias d’État. Ce report décale le lancement de la campagne d’une semaine et réduit sa durée à trois semaines, contre un mois initialement prévu par le décret présidentiel. Par ailleurs, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a suspendu pour trois mois trois formations politiques : l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dirigée par Cellou Dallein Diallo — dont le congrès fait l’objet d’un contentieux devant la Cour suprême —, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), ancien parti au pouvoir, et le Parti du renouveau et du progrès (PRP).