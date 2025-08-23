PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Après une brève incursion, Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière

Maduro dénonce un plan américain «immoral, criminel et illégal» contre le Venezuela (discours)

Kilmar Abrego Garcia, expulsé puis ramené aux États-Unis, libéré de prison

Pyongyang accuse Séoul de tirs de semonce près de la frontière

Trump affirme qu’Intel a accepté de céder 10 % de ses actions à l’État américain

Affaire Epstein : la Justice américaine publie un entretien récent de Ghislaine Maxwell

Le Canada met fin à la plupart de ses droits de douane de rétorsion contre les États‑Unis

VOIR TOUS LES FLASHS

En Guinée, la campagne pour le référendum prévu le 21 septembre s’ouvrira le 31 août, et non le 24 août comme l’indiquait un décret antérieur signé par le président de la junte, Mamadi Doumbouya, a annoncé un nouveau décret diffusé vendredi 22 août sur les médias d’État. Ce report décale le lancement de la campagne d’une semaine et réduit sa durée à trois semaines, contre un mois initialement prévu par le décret présidentiel. Par ailleurs, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a suspendu pour trois mois trois formations politiques : l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dirigée par Cellou Dallein Diallo — dont le congrès fait l’objet d’un contentieux devant la Cour suprême —, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), ancien parti au pouvoir, et le Parti du renouveau et du progrès (PRP).

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!