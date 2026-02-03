Ghana : création du Shea Park Resource Hub, pôle industriel de transformation du karité à Wa

Le Ghana lance un vaste projet industriel pour transformer sa filière karité et capter davantage de valeur ajoutée. Annoncé le 31 janvier à Wa (Upper West) par le président John Dramani Mahama, le Shea Park Resource Hub vise à regrouper unités de transformation, laboratoires, centres de formation et infrastructures d’exportation afin de moderniser la chaîne de valeur d’une filière où près de 75 % des ventes restent aujourd’hui constituées de noix brutes.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cinquième producteur mondial derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin, le Ghana cherche à renverser un modèle d’exportation de matière première en faveur d’une industrialisation locale. Le gouvernement a rappelé sa décision, prise en 2025 et confirmée dans des annonces récentes, de suspendre à partir de 2026 les exportations de noix de karité non transformées pour garantir l’approvisionnement des unités nationales et stimuler les investissements dans la transformation.

Les autorités ghanéennes présentent le Shea Park Resource Hub comme un pôle intégré capable de desservir les secteurs cosmétique, alimentaire, nutraceutique et pharmaceutique. Le projet, dont le financement n’a pas encore été précisé publiquement, entend également générer des emplois et renforcer l’autonomie économique des femmes et des jeunes de la région.

Un dispositif global mêlant transformation, formation et logistique

Selon le communiqué présidentiel, le pôle industriel comprendra des unités modernes de transformation, des laboratoires de contrôle qualité, des centres de formation et de renforcement des capacités ainsi que des installations de stockage et de logistique. Sont aussi prévus des systèmes énergétiques solaires, des usines de traitement et de recyclage de l’eau, des incubateurs d’entreprises, des coopératives et des facilités destinées à l’exportation.

Le gouvernement avance une estimation d’impact social chiffrée : à maturité, le Shea Park Resource Hub devrait permettre d’autonomiser plus de 7 000 femmes dans l’Upper West et créer « des milliers » d’emplois, notamment pour les jeunes, sans que soient fournis pour l’instant les détails techniques ni le calendrier précis de mise en œuvre.

Les données de marché mettent en relief l’enjeu économique de ce virage industriel. La Bourse des matières premières du Ghana (GCX) identifie la noix brute comme représentant environ 75 % des ventes de la filière, contre 18 % pour le beurre de karité et 5 % pour l’huile, traduisant un faible niveau de transformation locale. D’après l’Office national de statistique (GSS), les recettes d’exportation liées à l’huile de karité se sont élevées à 1,93 milliard de cedis en 2024, contre 1,03 milliard de cedis pour la noix brute, soit respectivement environ 175,9 millions et 93,8 millions de dollars.

Le lancement officiel à Wa a donc pour objectif affiché d’industrialiser la filière, d’accroître la valeur ajoutée locale et de bâtir un écosystème complet autour du karité, tout en s’appuyant sur des composantes techniques, logistiques et sociales énoncées par la présidence ghanéenne. Les modalités de financement et le calendrier opérationnel restent à préciser