Ghana : 21 nouveaux cas de variole simienne signalés

Les autorités sanitaires ghanéennes ont annoncé 21 nouvelles infections à la variole simienne, portant le total à 467 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie dans le pays. Un seul décès a été enregistré à ce jour.

Les 16 régions sont désormais touchées, suscitant des inquiétudes sur la propagation du virus. Le gouvernement tente d’acquérir des vaccins, sans échéance annoncée.

En attendant, les Services de santé appellent la population à renforcer l’hygiène et à consulter en cas de symptômes.

Également connue sous le nom de mpox, cette maladie virale rare se transmet par les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires ou des aliments contaminés. Elle se manifeste par de la fièvre, des éruptions cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques.