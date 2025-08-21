Gaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par Israël

PolitiqueEconomieSécuritéDiplomatieCultureEnvironnementConseil des ministresFaits diversCommuniqué En BrèveGaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par IsraëlPar BENIN WEB TV21 Août 2025 à 19:54PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer TOUTES LES DÉPÊCHESÉtats-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald TrumpGaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangersDroits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs françaisIncendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un recordRDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en CisjordanieLe Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPIMort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiersUkraine : la Russie juge «inacceptable» l’envoi d’un contingent européenSabotage du gazoduc russe Nord Stream (2022) : un suspect ukrainien arrêté en Italie, selon la justice allemandeVOIR TOUS LES FLASHSLe ministère de la Santé à Gaza a formellement rejeté l’exigence israélienne visant à évacuer les hôpitaux vers le sud. LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!