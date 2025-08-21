PAR PAYS
Gaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par Israël

Par BENIN WEB TV
États-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald Trump

Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Droits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs français

Incendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un record

RDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi

21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en Cisjordanie

Le Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPI

Mort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Ukraine : la Russie juge «inacceptable» l’envoi d’un contingent européen

Sabotage du gazoduc russe Nord Stream (2022) : un suspect ukrainien arrêté en Italie, selon la justice allemande

Le ministère de la Santé à Gaza a formellement rejeté l’exigence israélienne visant à évacuer les hôpitaux vers le sud.

