PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

États-Unis : la cour d’appel annule une amende de 464 M$ pour fraudes visant Donald Trump

Gaza : le ministère de la Santé refuse l’évacuation des hôpitaux exigée par Israël

Droits sur le vin maintenus par les États-Unis, «immense déception» pour les exportateurs français

Incendies dans l’UE : plus d’un million d’hectares brûlés depuis début 2025, un record

RDC : la Haute Cour militaire acquitte François Beya, ex‑conseiller de Tshisekedi

21 pays jugent «inacceptable» le plan de colonisation israélien en Cisjordanie

Le Sénégal demande aux États-Unis de lever les sanctions contre quatre magistrats de la CPI

Mort en direct d’un streamer en France : l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Ukraine : la Russie juge «inacceptable» l’envoi d’un contingent européen

Sabotage du gazoduc russe Nord Stream (2022) : un suspect ukrainien arrêté en Italie, selon la justice allemande

VOIR TOUS LES FLASHS

Vingt-sept pays, dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont appelé Israël à autoriser « un accès immédiat et indépendant aux médias étrangers » à Gaza et à y protéger les journalistes, indique un communiqué commun publié jeudi 21 août par une Coalition pour la liberté des médias; « Les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle essentiel pour mettre en lumière la réalité dévastatrice de la guerre », ajoutent ces États. Parallèlement, l’armée israélienne a resserré son étau sur la ville de Gaza : ses troupes ont engagé de premières opérations terrestres et poursuivi les bombardements jeudi, visant à reprendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien, ravagé par plus de 22 mois de guerre.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!