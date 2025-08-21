Gaza : 27 pays pressent Israël d’autoriser sans délai les médias étrangers

Vingt-sept pays, dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont appelé Israël à autoriser « un accès immédiat et indépendant aux médias étrangers » à Gaza et à y protéger les journalistes, indique un communiqué commun publié jeudi 21 août par une Coalition pour la liberté des médias; « Les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle essentiel pour mettre en lumière la réalité dévastatrice de la guerre », ajoutent ces États. Parallèlement, l’armée israélienne a resserré son étau sur la ville de Gaza : ses troupes ont engagé de premières opérations terrestres et poursuivi les bombardements jeudi, visant à reprendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien, ravagé par plus de 22 mois de guerre.