Gayton McKenzie souhaite que le Nigeria manque le Mondial 2026, l’affaire fait polémique

Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, a déclenché une vive polémique en affirmant qu’il ne souhaitait pas la qualification du Nigeria pour la Coupe du monde 2026.

Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, a créé la controverse en déclarant publiquement qu’il ne souhaitait pas la qualification du Nigeria pour la Coupe du monde 2026. Ses propos font référence au litige qui a émaillé la campagne sud-africaine : les Bafana Bafana se sont vu retirer trois points et trois buts après avoir aligné un joueur inéligible contre le Lesotho, sanction qui avait relancé les débats autour de l’équité sportive. Le Nigeria figurait parmi les fédérations ayant protesté et demandé l’intervention de la FIFA.

Pourtant, malgré ces péripéties, l’Afrique du Sud a terminé en tête du groupe C, un point devant le Nigeria. Mais la réaction de McKenzie a surpris par sa virulence. Interrogé dans une interview reprise sur X par le journaliste Robert Marawa, le ministre a été sans détour : « Je tiens à être très clair : je souhaite qu’ils ne se qualifient pas. Je tiens simplement à le préciser. Ils ont essayé… Je savais ce qu’ils faisaient en coulisses. Je veux qu’ils perdent. »

Avant d’ajouter, dans le même registre : « Le Nigeria ne doit pas participer à la Coupe du monde. Un autre pays africain doit y participer. » Ces déclarations interviennent alors que les instances footballistiques et les observateurs appellent habituellement au respect des procédures et au calme après des décisions disciplinaires. Elles risquent d’envenimer les relations entre fédérations et d’alimenter une polémique politique autour d’un dossier sportif déjà délicat.