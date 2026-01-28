Gaspard Ulliel et Cécile Cassel : les raisons de leur rupture

Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier 2022 à l’âge de 37 ans des suites d’un accident de ski en Savoie, reste associé à plusieurs histoires personnelles marquantes, dont sa relation avec Cécile Cassel. Cette romance, très médiatisée au milieu des années 2000, illustre la discrétion qui a longtemps entouré la vie privée d’un acteur révélé par le film Un long dimanche de fiançailles.

Acteur reconnu pour son talent et sa réserve, Gaspard Ulliel a toujours veillé à séparer son parcours professionnel de sa vie personnelle. Sa trajectoire artistique et sa disparition brutale ont ravivé l’attention sur des moments clés de sa vie, notamment sa relation avec la sœur de Vincent Cassel, elle-même engagée entre cinéma, théâtre et musique.

La relation Ulliel–Cassel, commencée en 2005, a été largement suivie par les médias de l’époque. Le couple apparaissait régulièrement lors d’événements publics — de Roland-Garros aux cérémonies de cinéma — tout en cultivant une certaine pudeur face aux interviews et aux déclarations publiques.

Son histoire avec Cécile Cassel

Leur histoire a débuté en 2005 alors que Gaspard Ulliel était identifié comme l’un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération. Cécile Cassel poursuivait pour sa part une carrière mêlant cinéma, théâtre et musique. Ensemble, ils formaient un couple très observé, mais qui revendiquait la retenue sur sa vie privée.

Après environ deux ans de relation, le couple s’est séparé en 2007. À l’époque, ni l’un ni l’autre ne s’est exprimé publiquement sur les raisons de la rupture. Fidèle à sa discrétion, Gaspard Ulliel n’abordera ce sujet qu’années plus tard, de façon indirecte.

Dans un entretien accordé à Marie Claire en 2014, Ulliel a évoqué sa vision du couple lorsque les deux partenaires exercent le même métier, déclarant notamment : « En amour, lorsqu’on fait ce métier, tout est ou tout blanc ou tout noir. Entre deux films, on est très disponible. Puis soudain, on s’engouffre dans une nouvelle aventure, et c’est comme si on mettait sa vie en suspens. Le soir, on n’est plus vraiment là« . Il ajoutait : « Je ne vis plus avec une comédienne« , propos largement interprétés comme un écho à sa séparation avec Cécile Cassel.

De son côté, Cécile Cassel avait, sans nommer Ulliel, livré en 2013 une réflexion sur les relations entre acteurs dans une interview pour Biba : « Le problème avec les acteurs, c’est qu’ils sont dans la séduction et qu’ils ont du mal avec leur part féminine. (…) Deux actrices dans la même maison, c’est trop. Il faut équilibrer« . Ces déclarations ont été rapportées comme des éléments expliquant les tensions possibles dans des couples composés de deux personnes du même milieu artistique.

Après leur séparation, aucun conflit public n’a opposé les deux anciens partenaires. Lorsque Gaspard Ulliel est décédé en janvier 2022, Cécile Cassel a rendu un hommage sobre et pudique sur les réseaux sociaux. La famille Cassel a également fait parvenir une couronne de fleurs aux obsèques portant l’inscription « Tu nous manques ».

Gaspard Ulliel aura par la suite un fils, Orso, né en 2016, fruit de sa relation avec le mannequin Gaëlle Pietri.