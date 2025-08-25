Frappe israélienne contre un hôpital de Gaza : l’ONU juge «choquante» l’inaction internationale

Le chef de l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a dénoncé lundi 25 août l’inaction « choquante » de la communauté internationale après une frappe israélienne sur un hôpital de Gaza ayant tué au moins 20 personnes, dont cinq journalistes. « Cette frappe revient à faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d’enfants victimes de la famine », a écrit M. Lazzarini sur X, dénonçant l’« indifférence et l’inaction du monde ». Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, a également fustigé l’absence de réaction internationale, estimant que « l’assassinat de journalistes à Gaza devrait choquer le monde, non pas en le plongeant dans un silence stupéfait mais en le faisant agir », rappelant que « les journalistes et les hôpitaux ne sont pas des cibles ».