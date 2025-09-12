Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

Dans un communiqué publié vendredi soir 12 septembre, le Hamas affirme que son négociateur en chef, Khalil Al‑Hayya, est vivant et a survécu à la frappe israélienne qui a visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar. Le mouvement indique qu’« après des arrangements de sécurité spéciaux », le Dr Khalil Al‑Hayya a participé au Qatar à une prière funéraire pour son fils Hammam et « les martyrs de la lâche tentative d’assassinat à Doha », en référence aux six victimes dont les funérailles se sont tenues jeudi dans la capitale qatarie, où Khalil Al‑Hayya n’a toutefois pas été aperçu. Le Hamas ne publie aucune photo ni autre preuve de vie du négociateur, et des sources proches du mouvement rapportent qu’il figurait parmi les six dirigeants présents dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe.