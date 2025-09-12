PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens cette nuit

VOIR TOUS LES FLASHS

Dans un communiqué publié vendredi soir 12 septembre, le Hamas affirme que son négociateur en chef, Khalil Al‑Hayya, est vivant et a survécu à la frappe israélienne qui a visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar. Le mouvement indique qu’« après des arrangements de sécurité spéciaux », le Dr Khalil Al‑Hayya a participé au Qatar à une prière funéraire pour son fils Hammam et « les martyrs de la lâche tentative d’assassinat à Doha », en référence aux six victimes dont les funérailles se sont tenues jeudi dans la capitale qatarie, où Khalil Al‑Hayya n’a toutefois pas été aperçu. Le Hamas ne publie aucune photo ni autre preuve de vie du négociateur, et des sources proches du mouvement rapportent qu’il figurait parmi les six dirigeants présents dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!