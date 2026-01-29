François Civil : hyperactivité, stress et dépigmentation signalés

Le 29 janvier 2026, François Civil fête ses 36 ans. Dans un métier où la continuité du travail se heurte aux creux et aux accélérations, l’acteur se retrouve cet anniversaire au centre d’un récit mêlant succès, transformations physiques liées aux rôles et signes manifestes de surmenage : dépigmentation sur les bras, une mèche blanche apparue dès l’adolescence et une fatigue persistante qu’il attribue lui-même au rythme de sa carrière.

Depuis l’adolescence, François Civil multiplie les tournages et les personnages exigeants, allant du cinéma d’auteur aux productions grand public. Ces choix de carrière l’ont conduit à des changements corporels et psychologiques documentés par ses propres confidences : pour certains rôles, il a pratiqué des régimes drastiques, modifié son apparence et consulté un psychiatre afin d’accéder à l’état intérieur des personnages qu’il interprète.

Les signes physiques — dépigmentation cutanée, mèche blanche précoce — et la pratique de transformations intenses pour des films sont évoqués par l’acteur comme des indices d’un équilibre mis à l’épreuve. Il relie ces manifestations à une tension interne qu’il a décrite publiquement et dont il dit ressentir les effets au quotidien.

Un rythme professionnel qui laisse des traces

En 2019, François Civil expliquait à Paris Match : « Aucun médecin n’a su me dire pourquoi. Moi, je sais que c’est mon corps qui encaisse une partie de mon stress et qui m’envoie des signaux du genre : ‘Oh ! mec, vas-y mollo, là, t’es en surmenage’. » Cette phrase situe la relation qu’il établit entre ses symptômes physiques et le travail d’acteur.

Cette année-là, son agenda comprenait des rôles variés et exigeants : un militaire dans Le Chant du loup, un personnage amoureux dans Mon inconnue, et un jeune homme en difficulté chez Cédric Klapisch. Pour le film Deux moi, il a détaillé les méthodes employées : un régime essentiellement constitué de soupes pour perdre du poids, une apparence volontairement émaciée et des consultations chez un psy pour approcher l’état dépressif du personnage. Ces procédés témoignent d’un investissement méthodique mais soulèvent la question de la frontière entre préparation et usure.

La trajectoire de l’acteur a aussi connu des pauses et des périodes difficiles. Une nomination aux Césars en 2009 n’a pas immédiatement débouché sur une progression continue ; il évoque des « traversées du désert » et une année sans tournage, qu’il a qualifiée d’ »enfer ». Cette instabilité structurelle du métier, combinée à la pression de l’enchaînement des projets, est présentée par François Civil comme un facteur contribuant à une anxiété de fond et à une tension chronique.

Pour compenser, il entretient des activités hors écran : escalade, guitare et photographie argentique figurent parmi ses pratiques. Ces occupations, selon ses propos, offrent des respirations mais sont souvent réduites par des agendas de tournage très chargés. La thérapie, initialement envisagée pour un rôle, est également devenue un outil personnel ; son praticien l’a prévenu que revenir en consultation devait se faire « pour François, pas pour un personnage ».

Il reconnaît s’observer et s’interroger en permanence sur son rapport au travail et à la performance. Il affirme aussi, sur le plan physique, préférer que « si c’est le corps qui ramasse, au moins ce n’est pas la tête ». Les taches claires sur ses bras et la mèche blanche précoce sont, selon lui, des marqueurs qu’il associe à cet état intérieur et à l’intensité de son engagement professionnel.