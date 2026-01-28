Franck Dubosc apprend à l’avant‑première qu’il a été coupé au montage

Franck Dubosc a appris lors de l’avant-première organisée au Festival de l’Alpe d’Huez que la scène dans laquelle il avait tourné pour le film Marsupilami, réalisé par Philippe Lacheau, avait été finalement coupée au montage. L’événement, qui s’est tenu pendant la 29e édition du festival (19-25 janvier 2026), a été marqué par une séquence surprise sur scène au cours de laquelle l’acteur a exprimé sa surprise et son mécontentement face à l’absence de son nom au générique.

La 29e édition du Festival de l’Alpe d’Huez a réuni, du 19 au 25 janvier 2026, plusieurs centaines de professionnels et de spectateurs autour d’une sélection de huit films en compétition, dont Chers parents d’Emmanuel Patron, choisi pour ouvrir la manifestation. Le festival demeure un rendez-vous important du cinéma populaire et comique en France, attirant des comédiens et réalisateurs venus présenter leurs productions.

Parmi les personnalités présentes figurait Franck Dubosc, acteur de 62 ans récemment vu dans Gérald le Conquérant de Fabrice Éboué et annoncé au casting des Caprices de l’enfant Roi de Michel Leclerc, où il interprétera D’Artagnan. Malgré ce projet à venir, Dubosc s’était déplacé pour assister à l’avant-première de Marsupilami, long-métrage de Philippe Lacheau programmé en salles le 4 février prochain.

Dans les coulisses de l’avant‑première

Sur la scène de l’Alpe d’Huez, Franck Dubosc est monté au micro et a pris la parole en se déclarant surpris d’apparaître au côté de l’équipe du film tout en n’étant pas crédité. Selon la séquence diffusée et reprise sur les réseaux, Dubosc a déclaré : « Je suis dans le film, je n’ai pas été appelé. Peut-être parce que tu ne savais pas que je venais Philippe… Je n’ai pas vu le film. Je me mets avec l’équipe. »

Philippe Lacheau, présent sur scène, a alors confirmé que l’acteur avait bien tourné une scène pour Marsupilami mais que celle-ci avait été « coupée au montage ». Le réalisateur a souligné que la séquence avait été tournée, déclenchant des rires dans la salle.

Dubosc a réagi en expliquant avoir effectué « 700 kilomètres » pour faire une surprise à l’équipe, se disant « vexé » d’apprendre son exclusion du montage et quittant ensuite la scène. Lors de cette apparition, il a posé avec plusieurs acteurs figurant au générique, dont Jamel, Alban Ivanov et Élodie Fontan.

La séquence a visiblement été préparée et a suscité des réactions et des commentaires lors de sa diffusion, où elle a été perçue par certains comme un moment d’humour mis en scène entre l’acteur et le réalisateur.