France: Bayrou juge la situation «préoccupante» et réclame un vote de confiance au Parlement le 8 septembre

François Bayrou a estimé lundi 25 août, au début de sa conférence de presse de rentrée, que la France traverse « un moment préoccupant et donc décisif », « un moment d’hésitation et de trouble » qui « impose une clarification ». Le Premier ministre a également déploré l’état de l’Europe, jugeant qu’elle « ne tourne pas bien non plus », qu’elle devrait « parler d’une seule voix » et qu’elle reste « trop souvent divisée », chaque État cherchant d’abord ses propres avantages.

Il a annoncé qu’il engagerait le 8 septembre la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire, sur « la question centrale » de « la maîtrise de nos finances ». Ce vote consacrera l’effort de près de 44 milliards d’euros de réduction du déficit public inscrit dans le plan d’économies budgétaires, la discussion sur chacune des mesures du plan d’urgence intervenant ensuite.